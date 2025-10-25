https://noticiaslatam.lat/20251025/las-ffaa-rusas-golpean-objetivos-estrategicos-en-ucrania-y-derriban-mas-de-280-drones-en-un-dia-1167895981.html

Las FFAA rusas golpean objetivos estratégicos en Ucrania y derriban más de 280 drones en un día

Las FFAA rusas golpean objetivos estratégicos en Ucrania y derriban más de 280 drones en un día

Sputnik Mundo

Rusia lanzó ataques contra la infraestructura energética y el complejo militar-industrial de Ucrania en un solo día de la operación militar especial... 25.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-25T12:54+0000

2025-10-25T12:54+0000

2025-10-25T12:54+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/19/1167895550_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_ec7f8fd61f24dfd62ce6b11bab3c8cca.jpg

La Defensa confirmó que todos los objetivos fueron alcanzados con éxito.Según el reporte, las pérdidas totales del Ejército ucraniano en un día de combates ascendieron a 1385 efectivos.En la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió hasta 150 soldados. El grupo de las fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, hasta 85 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 520 efectivos por las acciones del grupo Centro, hasta 320 por las del grupo Este y más de 80 militares por las del grupo Dniéper.En términos de equipamiento, las fuerzas rusas destruyeron 20 vehículos blindados de combate, 13 piezas de artillería, 7 de origen occidental, 13 estaciones de guerra electrónica y 16 almacenes de municiones y recursos materiales. También se suman a las pérdidas un lanzacohetes múltiple MLRS de fabricación estadounidense y un sistema lanzacohetes múltiple Grad.Se informa que las FFAA rusas destruyeron un vehículo de transporte del complejo de misiles costeros Neptun, así como talleres de producción de drones y puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 154 zonas.

https://noticiaslatam.lat/20251019/1167706821.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, rusia