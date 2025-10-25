https://noticiaslatam.lat/20251025/las-ffaa-rusas-golpean-objetivos-estrategicos-en-ucrania-y-derriban-mas-de-280-drones-en-un-dia-1167895981.html
Las FFAA rusas golpean objetivos estratégicos en Ucrania y derriban más de 280 drones en un día
2025-10-25T12:54+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
rusia
Rusia lanzó ataques contra la infraestructura energética y el complejo militar-industrial de Ucrania en un solo día de la operación militar especial, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea de Rusia derribó 281 drones de las FFAA de Ucrania, agregaron desde el ente.
"En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso, esta noche, las FFAA de Rusia realizaron un ataque combinado con armas de alta precisión de largo alcance basadas en tierra y drones de combate contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania y objetos de la infraestructura energética que lo sustentan", se detalla en el informe del Ministerio.
La Defensa confirmó que todos los objetivos fueron alcanzados con éxito.
Según el reporte, las pérdidas totales del Ejército ucraniano en un día de combates ascendieron a 1385 efectivos.
En la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió hasta 150 soldados. El grupo de las fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, hasta 85 combatientes.
Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 520 efectivos por las acciones del grupo Centro, hasta 320 por las del grupo Este y más de 80 militares por las del grupo Dniéper.
En términos de equipamiento, las fuerzas rusas destruyeron 20 vehículos blindados de combate, 13 piezas de artillería, 7 de origen occidental, 13 estaciones de guerra electrónica y 16 almacenes de municiones y recursos materiales. También se suman a las pérdidas un lanzacohetes múltiple MLRS de fabricación estadounidense y un sistema lanzacohetes múltiple Grad.
Se informa que las FFAA rusas destruyeron un vehículo de transporte del complejo de misiles costeros Neptun, así como talleres de producción de drones y puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 154 zonas.
"La defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas aéreas guiadas y 281 drones de tipo avión", se indica en el informe.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 92.456 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.664 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.607 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.783 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.815 vehículos militares especiales.
