Mundo
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20251025/la-vana-extorsion-de-eeuu-contra-rusia-1167870899.html
La vana extorsión de EEUU contra Rusia
La vana extorsión de EEUU contra Rusia
Las represalias anunciadas por Donald Trump contra el sector energético de Rusia no influirán en la determinación del Kremlin de cumplir los objetivos de su operación militar especial
2025-10-25T15:00+0000
2025-10-25T15:00+0000
Los otros temas del pódcast son los fallidos intentos occidentales por sacar a Rusia del mercado energético global, el desprecio israelí por el alto el fuego con Hamás, la arremetida estadounidense contra la Colombia de Gustavo Petro, así como los crecientes lazos entre Nicaragua y Turquía.
La vana extorsión de EEUU contra Rusia
La vana extorsión de EEUU contra Rusia
2025-10-25T15:00+0000
La vana extorsión de EEUU contra Rusia

25.10.2025
Las represalias anunciadas por Donald Trump contra el sector energético de Rusia no influirán en la determinación del Kremlin de cumplir los objetivos de su operación militar especial, coinciden Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa' entre Radio Sandino y Sputnik.
Los otros temas del pódcast son los fallidos intentos occidentales por sacar a Rusia del mercado energético global, el desprecio israelí por el alto el fuego con Hamás, la arremetida estadounidense contra la Colombia de Gustavo Petro, así como los crecientes lazos entre Nicaragua y Turquía.
Заголовок открываемого материала