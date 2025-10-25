https://noticiaslatam.lat/20251025/la-vana-extorsion-de-eeuu-contra-rusia-1167870899.html
La vana extorsión de EEUU contra Rusia
Las represalias anunciadas por Donald Trump contra el sector energético de Rusia no influirán en la determinación del Kremlin de cumplir los objetivos de su... 25.10.2025, Sputnik Mundo
Los otros temas del pódcast son los fallidos intentos occidentales por sacar a Rusia del mercado energético global, el desprecio israelí por el alto el fuego con Hamás, la arremetida estadounidense contra la Colombia de Gustavo Petro, así como los crecientes lazos entre Nicaragua y Turquía.
Las represalias anunciadas por Donald Trump contra el sector energético de Rusia no influirán en la determinación del Kremlin de cumplir los objetivos de su operación militar especial, coinciden Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa' entre Radio Sandino y Sputnik.
