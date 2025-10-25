https://noticiaslatam.lat/20251025/la-vana-extorsion-de-eeuu-contra-rusia-1167870899.html

La vana extorsión de EEUU contra Rusia

La vana extorsión de EEUU contra Rusia

Las represalias anunciadas por Donald Trump contra el sector energético de Rusia no influirán en la determinación del Kremlin de cumplir los objetivos de su... 25.10.2025, Sputnik Mundo

nicaragua-rusia: línea directa

Los otros temas del pódcast son los fallidos intentos occidentales por sacar a Rusia del mercado energético global, el desprecio israelí por el alto el fuego con Hamás, la arremetida estadounidense contra la Colombia de Gustavo Petro, así como los crecientes lazos entre Nicaragua y Turquía.

