China lanza un modelo genómico que permitirá transformar la investigación en medicina y salud

China lanza un modelo genómico que permitirá transformar la investigación en medicina y salud

Se trata de Genos, el primer modelo fundamental general desplegable del mundo para genomas que opera con base en 10.000 millones de parámetros

Diseñado por el Laboratorio de Zhejiang y BGI-Research, una firma china especializada en secuenciación de ADN y genes, Genos admite un análisis de contexto ultra largo, de hasta un millón de pares de bases, para lograr una identificación precisa, con una resolución de base única, dice el medio. A diferencia de los modelos actuales, que se entrenan con base en uno o dos genomas de referencia, Genos integra múltiples recursos genéticos humanos, como el Consorcio de Referencia del Pangenoma Humano y el Consorcio de Variación Estructural del Genoma Humano, añade el medio. Con base en un marco de "mezcla de expertos", Genos tiene la capacidad de programar algoritmos con precisión para el procesamiento colaborativo. Mientras que, al agregar parámetros de 10.000 millones de niveles, reduce los costos de inferencia y el consumo de recursos, precisa la nota. Según los resultados de las pruebas, dice el medio, el modelo ha conseguido una precisión de 92% en la interpretación directa de mutaciones patógenas para aplicaciones clínicas. Cuando se combina con modelos científicos fundamentales, la precisión llega al 98,3%.En cuanto a la investigación científica, el modelo permite predecir perfiles de ARN a partir de secuencias de ADN en cuestión de segundos, lo que permite acelerar de forma drástica los flujos de trabajo bioinformáticos que anteriormente tomaban semanas o hasta meses. Según el Global Times, el modelo fue integrado a la base de datos del Banco Nacional de Genes de China, gracias a lo cual, los usuarios podrán pronosticar con precisión los niveles de expresión celular, identificar y validar eficazmente genes candidatos críticos, además de mejorar enormemente la velocidad de los descubrimientos científicos. El modelo, además, proporciona interpretaciones multimodales avanzadas para ayudar en el diagnóstico de enfermedades genéticas. Al integrarlo con otras plataformas, Genos facilita el análisis de datos genómicos personales, lo que se traduce en informes de salud personalizados y fáciles de entender. Y sostiene que el modelo propiciará "cambios revolucionarios en el diagnóstico clínico de enfermedades, la interpretación del genoma personal y la investigación científica de vanguardia". Mientras tanto, de los 3.000 millones de pares de bases que conforman al genoma humano, el modelo decodificó toda la secuencia. Sin embargo, las funciones específicas de las bases en ella aún requieren una identificación y análisis precisos.

