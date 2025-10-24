https://noticiaslatam.lat/20251024/rusia-exhibe-su-musculo-nuclear-quienes-son-los-destinatarios-1167870010.html

Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?

El entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, dirigidas esta semana por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, constituyeron un potente mensaje... 24.10.2025, Sputnik Mundo

Constatan que, de hecho, Rusia denuncia los preparativos del Viejo Continente para una agresión directa contra el país euroasiático y, de esta manera, muestra su disposición de dar una respuesta "abrumadora". El otro destinatario del ejercicio atómico son los belicistas en Washington. El mensaje es el mismo: en la comunicación con Moscú, mejor el diálogo y no la fuerza.Los otros temas del pódcast son el entrenamiento de los componentes de la tríada nuclear rusa, los compromisos contemplados en el Tratado de Asociación Estratégica entre Moscú y Caracas, la cacería estadounidense contra pescadores en el Caribe, así como la esencia humanista de América Latina, que se ha visto confirmada nuevamente en el caso de la canonización del doctor venezolano José Gregorio Hernández, más conocido como el médico de los pobres.

