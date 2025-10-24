https://noticiaslatam.lat/20251024/rusia-exhibe-su-musculo-nuclear-quienes-son-los-destinatarios-1167870010.html
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
Sputnik Mundo
El entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, dirigidas esta semana por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, constituyeron un potente mensaje... 24.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-24T19:00+0000
2025-10-24T19:00+0000
2025-10-24T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167870107_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03eb3754c5e97a64fea67e1f942c7caf.jpg
Constatan que, de hecho, Rusia denuncia los preparativos del Viejo Continente para una agresión directa contra el país euroasiático y, de esta manera, muestra su disposición de dar una respuesta "abrumadora". El otro destinatario del ejercicio atómico son los belicistas en Washington. El mensaje es el mismo: en la comunicación con Moscú, mejor el diálogo y no la fuerza.Los otros temas del pódcast son el entrenamiento de los componentes de la tríada nuclear rusa, los compromisos contemplados en el Tratado de Asociación Estratégica entre Moscú y Caracas, la cacería estadounidense contra pescadores en el Caribe, así como la esencia humanista de América Latina, que se ha visto confirmada nuevamente en el caso de la canonización del doctor venezolano José Gregorio Hernández, más conocido como el médico de los pobres.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167870107_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6179f03fcaa01b71cbc0ac2ec6ec576d.jpg
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
Sputnik Mundo
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
2025-10-24T19:00+0000
true
PT57M26S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
El entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, dirigidas esta semana por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, constituyeron un potente mensaje disuasorio a los miembros europeos de la OTAN, así como a EEUU, coinciden los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos'.
Constatan que, de hecho, Rusia denuncia los preparativos del Viejo Continente para una agresión directa contra el país euroasiático y, de esta manera, muestra su disposición de dar una respuesta "abrumadora". El otro destinatario del ejercicio atómico son los belicistas en Washington. El mensaje es el mismo: en la comunicación con Moscú, mejor el diálogo y no la fuerza.
Los otros temas del pódcast son el entrenamiento de los componentes de la tríada nuclear rusa, los compromisos contemplados en el Tratado de Asociación Estratégica entre Moscú y Caracas, la cacería estadounidense contra pescadores en el Caribe, así como la esencia humanista de América Latina, que se ha visto confirmada nuevamente en el caso de la canonización del doctor venezolano José Gregorio Hernández, más conocido como el médico de los pobres.