Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20251024/rusia-exhibe-su-musculo-nuclear-quienes-son-los-destinatarios-1167870010.html
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
Sputnik Mundo
El entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, dirigidas esta semana por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, constituyeron un potente mensaje... 24.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-24T19:00+0000
2025-10-24T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167870107_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03eb3754c5e97a64fea67e1f942c7caf.jpg
Constatan que, de hecho, Rusia denuncia los preparativos del Viejo Continente para una agresión directa contra el país euroasiático y, de esta manera, muestra su disposición de dar una respuesta "abrumadora". El otro destinatario del ejercicio atómico son los belicistas en Washington. El mensaje es el mismo: en la comunicación con Moscú, mejor el diálogo y no la fuerza.Los otros temas del pódcast son el entrenamiento de los componentes de la tríada nuclear rusa, los compromisos contemplados en el Tratado de Asociación Estratégica entre Moscú y Caracas, la cacería estadounidense contra pescadores en el Caribe, así como la esencia humanista de América Latina, que se ha visto confirmada nuevamente en el caso de la canonización del doctor venezolano José Gregorio Hernández, más conocido como el médico de los pobres.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
Sputnik Mundo
Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?
2025-10-24T19:00+0000
true
PT57M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167870107_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6179f03fcaa01b71cbc0ac2ec6ec576d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Rusia exhibe su músculo nuclear: ¿quiénes son los destinatarios?

19:00 GMT 24.10.2025
© Sputnik
Síguenos en
El entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, dirigidas esta semana por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, constituyeron un potente mensaje disuasorio a los miembros europeos de la OTAN, así como a EEUU, coinciden los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos'.
Constatan que, de hecho, Rusia denuncia los preparativos del Viejo Continente para una agresión directa contra el país euroasiático y, de esta manera, muestra su disposición de dar una respuesta "abrumadora". El otro destinatario del ejercicio atómico son los belicistas en Washington. El mensaje es el mismo: en la comunicación con Moscú, mejor el diálogo y no la fuerza.
Los otros temas del pódcast son el entrenamiento de los componentes de la tríada nuclear rusa, los compromisos contemplados en el Tratado de Asociación Estratégica entre Moscú y Caracas, la cacería estadounidense contra pescadores en el Caribe, así como la esencia humanista de América Latina, que se ha visto confirmada nuevamente en el caso de la canonización del doctor venezolano José Gregorio Hernández, más conocido como el médico de los pobres.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала