https://noticiaslatam.lat/20251024/congreso-de-guatemala-aprueba-enviar-pandilleros-a-carceles-extranjeras-1167846425.html

Congreso de Guatemala aprueba enviar pandilleros a cárceles extranjeras

Congreso de Guatemala aprueba enviar pandilleros a cárceles extranjeras

Sputnik Mundo

Tras la fuga de 20 miembros de la pandilla Barrio 18 de la cárcel de máxima seguridad de Fraijanes, el Congreso de Guatemala aprobó el decreto 11-2025 que... 24.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-24T22:57+0000

2025-10-24T22:57+0000

2025-10-24T22:57+0000

américa latina

guatemala

bernardo arévalo

congreso de guatemala

mara salvatrucha

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167847314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab1f4e5ea82afc4e127152b8e8f6f9ef.jpg

El medio precisa que el traslado de los pandilleros a otros países quedó establecida en un artículo transitorio, por lo que se trata de una medida temporal y únicamente será válida mientras Guatemala construye un penal de máxima seguridad.Por ahora, informa el diario, la legislación se encuentra en el proceso de revisión de estilo para ser enviada al jefe del Ejecutivo, Bernardo Arévalo, quien deberá sancionar o vetar el decreto. En caso de ser aceptada, la norma se publicará en el diario oficial y entrará en vigor al día siguiente.La legislación, que también declara como terroristas a los miembros de estas agrupaciones delictivas, fue aprobada tras la fuga de 20 miembros de la pandilla Barrio 18 de la cárcel de máxima seguridad de Fraijanes, ubicada al sureste de la capital del país.En ese sentido, Chic declaró que la propuesta nació a partir de las "debilidades" del Sistema Penitenciario. "Ya quedó demostrada su vulnerabilidad con la fuga de estos 20 privados de la libertad", dijo. Por su parte, el diputado Elmer Palencia estimó que la ley es apenas un primer paso para enfrentar a las maras y detalló que también podrían aplicarse solicitudes de extradición. Y aclaró que será el jefe de Estado quien determine con qué gobiernos se firmarán convenios.

https://noticiaslatam.lat/20251017/1167662245.html

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guatemala, bernardo arévalo, congreso de guatemala, mara salvatrucha