Una decisión del Tesoro del Reino Unido sobre su deuda aplastó las finanzas nacionales

La estrategia de vincular los pagos de intereses de la deuda a la inflación, establecida en 1981 y mantenida hasta la actualidad por el Gobierno en favor del... 23.10.2025, Sputnik Mundo

economía

reino unido

fondo monetario internacional (fmi)

banco de inglaterra

El fracaso de la "apuesta por la deuda" supuso "un costo sustancial y duradero" para las finanzas británicas por un valor aproximado de 40.000 millones de dólares, afirma el medio.Esta cifra se compone tanto de la pérdida directa de ingresos por los recortes fiscales como por el aumento de los costos de los préstamos gubernamentales y las tasas de interés impulsadas por la negativa reacción del mercado, resultando en un significativo "agujero fiscal" que exige nuevos ajustes constantemente, lo que a su vez provoca inestabilidad política y el deterioro en el nivel de vida de los ciudadanos más vulnerables."En Gran Bretaña no faltan en su historia planes financieros aparentemente ingeniosos que han fracasado. Ya sean los contratos de la Iniciativa de Financiación Privada (IFP) de Tony Blair o el programa de impresión de dinero del Banco de Inglaterra durante la pandemia de COVID-19, ambos ahorraron dinero inicialmente, pero resultaron catastróficamente costosos", señala el medio.Sin embargo, la decisión del Tesoro británico de vincular los pagos de intereses de la deuda a la inflación ha sido una particularmente lamentable, afirma el medio.Ahora que la inflación persiste y es la más alta de los países del G7, estos instrumentos financieros están costando decenas de miles de millones de dólares más de lo previsto, advierte el diario. Esto porque el Gobierno debe compensar a los inversores por la subida de los precios."Cada aumento adicional de la inflación se traduce en efectivo adicional para los inversores que adquirieron los bonos indexados. (...) Y, por el contrario, supone un duro golpe para un Gobierno endeudado que ya de por sí lucha por controlar el déficit", afirma el diario. Para Martin Beck, economista jefe de la firma WPI Strategy, esta estructura tenía sentido cuando se introdujeron por primera vez los bonos del Estado indexados en la década de 1980, debido a la baja inflación que se registraba en aquella época. Pero en el presente, con el costo de vida por las nubes en el Reino Unido, el esquema "deja al Gobierno muy expuesto a las sorpresas inflacionarias, de las que ha habido muchas en los últimos años", alerta, y solo beneficia al sector financiero.

reino unido

2025

