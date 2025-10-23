Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251023/rusia-golpea-la-infraestructura-energetica-y-registra-mas-de-1500-bajas-militares-ucranianas-en-un-1167825259.html
Rusia golpea la infraestructura energética y registra más de 1.500 bajas militares ucranianas en un día
Rusia golpea la infraestructura energética y registra más de 1.500 bajas militares ucranianas en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra instalaciones de energía que garantizaban el funcionamiento del complejo militar-industrial ucraniano... 23.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-23T11:26+0000
2025-10-23T11:50+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167825048_0:197:2944:1853_1920x0_80_0_0_e8f5e3fdcc738494f50b0844eecf0ef7.jpg
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron depósitos de combustible, talleres, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas en 152 zonas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 535 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.En el último día, las FFAA rusas neutralizaron dos carros de combate, 12 vehículos blindados y un obús M198 de fabricación estadounidense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos bombas guiadas y derribó 293 drones.
https://noticiaslatam.lat/20251019/1167706821.html
ucrania
11:26 GMT 23.10.2025 (actualizado: 11:50 GMT 23.10.2025)
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra instalaciones de energía que garantizaban el funcionamiento del complejo militar-industrial ucraniano durante la última jornada, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período de tiempo, Ucrania perdió 1.580 militares, agregan.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron depósitos de combustible, talleres, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas en 152 zonas.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 535 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
En el último día, las FFAA rusas neutralizaron dos carros de combate, 12 vehículos blindados y un obús M198 de fabricación estadounidense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos bombas guiadas y derribó 293 drones.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 91.983 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.630 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.605 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.725 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.642 vehículos militares especiales.

Lo último
