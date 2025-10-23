https://noticiaslatam.lat/20251023/rusia-golpea-la-infraestructura-energetica-y-registra-mas-de-1500-bajas-militares-ucranianas-en-un-1167825259.html

Rusia golpea la infraestructura energética y registra más de 1.500 bajas militares ucranianas en un día

Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra instalaciones de energía que garantizaban el funcionamiento del complejo militar-industrial ucraniano... 23.10.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, las tropas rusas alcanzaron depósitos de combustible, talleres, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas en 152 zonas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 535 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.En el último día, las FFAA rusas neutralizaron dos carros de combate, 12 vehículos blindados y un obús M198 de fabricación estadounidense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos bombas guiadas y derribó 293 drones.

ucrania

