https://noticiaslatam.lat/20251023/el-arresto-de-mujeres-por-delitos-vinculados-al-narcotrafico-en-mexico-crecio-un-124-en-12-anos-1167817271.html

El arresto de mujeres por delitos vinculados al narcotráfico en México creció un 124% en 12 años

El arresto de mujeres por delitos vinculados al narcotráfico en México creció un 124% en 12 años

Sputnik Mundo

La cifra, correspondiente al período entre 2012 y 2024, proviene de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, subrayando una creciente participación... 23.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-23T06:25+0000

2025-10-23T06:25+0000

2025-10-23T06:25+0000

américa latina

méxico

mujeres

narcotráfico

milenio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167822130_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_06891d099e78aa248b6c43ec9b3c0aac.jpg

El especialista David Saucedo explicó al diario Milenio, el medio que reveló la información, que la primera y principal razón de esta incorporación masiva de mujeres se debe a la guerra entre cárteles. Los enfrentamientos han provocado la muerte de muchos integrantes varones, urgiendo a las organizaciones criminales a incrementar el reclutamiento, ya sea de forma voluntaria o forzada, para suplir las bajas en distintas facetas del narcotráfico.Un segundo factor clave es el ascenso de mujeres a posiciones de alta dirección dentro de los cárteles. Una vez en puestos de liderazgo, como jefas de plaza o de sicarias, estas mujeres comienzan a reclutar activamente a otras para diversas tareas secundarias, como almacenaje, mensajería, logística, halconeo y narcomenudeo. Esto genera un efecto de "equilibrio de género" que se refleja en la estructura operativa del crimen organizado.En tercer lugar, el especialista señala los factores socioeconómicos. Un gran número de mujeres son cabeza de familia y, debido a un cúmulo de factores en su entorno, como la falta de recursos, se ven empujadas a dedicarse a tareas criminales.Otra razón que influye en su reclutamiento es la percepción de que las mujeres son más detallistas que los hombres en las tareas que se les asignan. Además, en muchas ocasiones, reciben un salario inferior, lo que las convierte en una mano de obra atractiva y rentable para los grupos delincuenciales, replicando dinámicas laborales vistas en industrias lícitas.La participación de mujeres en roles cruciales no es un fenómeno completamente nuevo, con figuras conocidas de la narcocriminalidad como Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, y Enedina Arellano Félix, la Jefa. Sin embargo, el fenómeno se ha intensificado con ejemplos recientes de liderazgo femenino en el cártel de Tláhuac y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde mujeres han sido identificadas operando radiocomunicaciones, coordinando ataques o gestionando las finanzas y distribución de droga de las organizaciones.

https://noticiaslatam.lat/20251011/1167420132.html

https://noticiaslatam.lat/20250917/1166588778.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, mujeres, narcotráfico, milenio