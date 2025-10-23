https://noticiaslatam.lat/20251023/eeuu-se-derrumba-desde-dentro-1167833511.html

La explosión de un proyectil de artillería sobre la caravana del vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, así como la desinformación de la CIA revelada por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, apuntan en la misma dirección, coinciden los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya.Los otros temas del podcast son la respuesta del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum a las devastadoras lluvias torrenciales que arrasaron México, así como la continuación por Israel del exterminio humano en la Franja de Gaza.

