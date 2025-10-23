https://noticiaslatam.lat/20251023/eeuu-se-derrumba-desde-dentro-1167833511.html
¿EEUU se derrumba desde dentro?
¿EEUU se derrumba desde dentro?
Sputnik Mundo
El 'shutdown' gubernamental que apunta a convertirse en el más largo de la historia estadounidense, los casi siete millones de personas que salieron a... 23.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-23T23:00+0000
2025-10-23T23:00+0000
2025-10-23T23:00+0000
insurgentes y tverskaya
política
eeuu
méxico
israel
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167834809_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_001e8fa7b803da4b86436a097c593e56.png
La explosión de un proyectil de artillería sobre la caravana del vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, así como la desinformación de la CIA revelada por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, apuntan en la misma dirección, coinciden los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya.Los otros temas del podcast son la respuesta del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum a las devastadoras lluvias torrenciales que arrasaron México, así como la continuación por Israel del exterminio humano en la Franja de Gaza.
eeuu
méxico
israel
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167834809_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d0d0401ae0625eef6e33c5b0a1810cb6.png
¿EEUU se derrumba desde dentro?
Sputnik Mundo
¿EEUU se derrumba desde dentro?
2025-10-23T23:00+0000
true
PT33M52S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, eeuu, méxico, israel, видео
política, eeuu, méxico, israel, видео
¿EEUU se derrumba desde dentro?
El 'shutdown' gubernamental que apunta a convertirse en el más largo de la historia estadounidense, los casi siete millones de personas que salieron a protestar contra Donald Trump y el hallazgo de un puesto de caza contra el mandatario republicano son tan solo algunas muestras de la creciente inestabilidad interna en la potencia norteamericana.
La explosión de un proyectil de artillería sobre la caravana del vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, así como la desinformación de la CIA revelada por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, apuntan en la misma dirección, coinciden los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya.
Los otros temas del podcast son la respuesta del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum a las devastadoras lluvias torrenciales que arrasaron México, así como la continuación por Israel del exterminio humano en la Franja de Gaza.