'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
La epopeya del despliegue de los misiles Tomahawks en Europa no es algo nuevo para Rusia, sino que data de la época del presidente George W. Bush y su escudo... 22.10.2025, Sputnik Mundo
de moscú a la habana
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Trump trolea a Zelenski con los misiles, cómo la precaria kremlinología de Washington le hace a Trump decir disparates en público y qué espera Moscú para poner en la práctica su reconocimiento de Palestina como Estado.
Noticias
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa

La epopeya del despliegue de los misiles Tomahawks en Europa no es algo nuevo para Rusia, sino que data de la época del presidente George W. Bush y su escudo antimisiles. No obstante, esta vez esconde mayores peligros que Donald Trump no quiere provocar.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Trump trolea a Zelenski con los misiles, cómo la precaria kremlinología de Washington le hace a Trump decir disparates en público y qué espera Moscú para poner en la práctica su reconocimiento de Palestina como Estado.
Заголовок открываемого материала