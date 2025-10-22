https://noticiaslatam.lat/20251022/el-legado-de-bush-la-advertencia-de-putin-como-los-tomahawks-para-ucrania-acercan-el-fin-de-europa-1167799374.html

El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa

El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa

La epopeya del despliegue de los misiles Tomahawks en Europa no es algo nuevo para Rusia, sino que data de la época del presidente George W. Bush y su escudo... 22.10.2025, Sputnik Mundo

En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Trump trolea a Zelenski con los misiles, cómo la precaria kremlinología de Washington le hace a Trump decir disparates en público y qué espera Moscú para poner en la práctica su reconocimiento de Palestina como Estado.

