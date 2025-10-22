https://noticiaslatam.lat/20251022/el-legado-de-bush-la-advertencia-de-putin-como-los-tomahawks-para-ucrania-acercan-el-fin-de-europa-1167799374.html
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
Sputnik Mundo
La epopeya del despliegue de los misiles Tomahawks en Europa no es algo nuevo para Rusia, sino que data de la época del presidente George W. Bush y su escudo... 22.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-22T15:00+0000
2025-10-22T15:00+0000
2025-10-22T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/16/1167799166_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_04f09b5411eb9127258d6e6d9cf92ba6.jpg
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Trump trolea a Zelenski con los misiles, cómo la precaria kremlinología de Washington le hace a Trump decir disparates en público y qué espera Moscú para poner en la práctica su reconocimiento de Palestina como Estado.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/16/1167799166_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c021ba4c45cece079c67cdf24e7b4e6e.jpg
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
Sputnik Mundo
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
2025-10-22T15:00+0000
true
PT37M27S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
El legado de Bush, la advertencia de Putin: cómo los Tomahawks para Ucrania acercan el fin de Europa
La epopeya del despliegue de los misiles Tomahawks en Europa no es algo nuevo para Rusia, sino que data de la época del presidente George W. Bush y su escudo antimisiles. No obstante, esta vez esconde mayores peligros que Donald Trump no quiere provocar.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Trump trolea a Zelenski con los misiles, cómo la precaria kremlinología de Washington le hace a Trump decir disparates en público y qué espera Moscú para poner en la práctica su reconocimiento de Palestina como Estado.