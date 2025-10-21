Mundo
Presidente de Abjasia elogia la labor del medio Sputnik: "un equipo de profesionales"
Presidente de Abjasia elogia la labor del medio Sputnik: "un equipo de profesionales"
El presidente de Abjasia, Badra Gunba, indicó que el medio Sputnik ha aportado su encanto al periodismo, al mismo tiempo que compartió un poco de su
2025-10-21T15:15+0000
2025-10-21T15:19+0000
Estas palabras fueron pronunciadas por el mandatario abjasio durante su visita al proyecto "Nuevos medios de comunicación de Abjasia" en la ciudad de Pitsunda, ubicada en el país.Añadió que había visitado personalmente la sede de Sputnik Abjasia y destacó que ese medio cuenta con profesionales."Así que le deseo mucho éxito al equipo", expresó.
Presidente de Abjasia elogia la labor del medio Sputnik: "un equipo de profesionales"

15:15 GMT 21.10.2025 (actualizado: 15:19 GMT 21.10.2025)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Acceder al contenido multimediaBadra Gunba, presidente de Abjasia
El presidente de Abjasia, Badra Gunba, indicó que el medio Sputnik ha aportado su encanto al periodismo, al mismo tiempo que compartió un poco de su experiencia de la visita a la sede de Sputnik Abjasia.

"Sputnik Abjasia ha aportado su encanto al periodismo abjasio: con enfoques modernos y tradicionales", precisó el presidente Badra Gunba.

Estas palabras fueron pronunciadas por el mandatario abjasio durante su visita al proyecto "Nuevos medios de comunicación de Abjasia" en la ciudad de Pitsunda, ubicada en el país.
Añadió que había visitado personalmente la sede de Sputnik Abjasia y destacó que ese medio cuenta con profesionales.
"Así que le deseo mucho éxito al equipo", expresó.
Lo último
