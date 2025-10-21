https://noticiaslatam.lat/20251021/presidente-de-abjasia-elogia-la-labor-del-medio-sputnik-un-equipo-de-profesionales-1167764971.html

Presidente de Abjasia elogia la labor del medio Sputnik: "un equipo de profesionales"

Presidente de Abjasia elogia la labor del medio Sputnik: "un equipo de profesionales"

Sputnik Mundo

El presidente de Abjasia, Badra Gunba, indicó que el medio Sputnik ha aportado su encanto al periodismo, al mismo tiempo que compartió un poco de su... 21.10.2025, Sputnik Mundo

Estas palabras fueron pronunciadas por el mandatario abjasio durante su visita al proyecto "Nuevos medios de comunicación de Abjasia" en la ciudad de Pitsunda, ubicada en el país.Añadió que había visitado personalmente la sede de Sputnik Abjasia y destacó que ese medio cuenta con profesionales."Así que le deseo mucho éxito al equipo", expresó.

