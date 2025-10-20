Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251020/la-politica-arancelaria-de-washington-causo-un-ano-complejo-para-la-industria-automotriz-en-eeuu-1167723409.html
La política arancelaria de Washington causó un año complejo para la industria automotriz en EEUU
La política arancelaria de Washington causó un año complejo para la industria automotriz en EEUU
El sector automovilístico en Estados Unidos, que contribuye casi el 5% al PIB nacional, se enfrenta a dificultades derivadas de la guerra arancelaria lanzada por Washington, según consigna el medio 'The Wall Street Journal'.
La industria automotriz está experimentando un año difícil debido a una serie de problemas consecutivos en la cadena de suministro global, señala el medio. Las líneas de montaje de importantes fabricantes como Jeep y Ford han paralizado recientemente la producción en varias plantas de los estados de Michigan y Kentucky, lo que ha provocado que miles de trabajadores dependan de un subsidio de desempleo. La causa inmediata de estas interrupciones es la escasez de aluminio, un insumo crítico. Esta situación pone nuevamente en el centro de atención a la vasta y compleja red de suministro mundial, algo que no ocurría con tal intensidad desde la grave escasez de chips semiconductores a principios de la década de 2020, provocada por la pandemia de COVID. Ahora, el diario señala que la razón del faltante del aluminio es la política de aranceles a las importaciones establecida por la Casa Blanca, dado que EEUU produce en muy baja cantidad el metal.A pesar de que los ejecutivos del sector habían adoptado la lección de la crisis de los semiconductores, buscando no depender excesivamente de un solo proveedor, la industria se enfrenta ahora a un fenómeno inusual: el bloqueo simultáneo en el suministro de múltiples componentes. Materiales como los minerales de tierras raras, el aluminio y los propios semiconductores están experimentando dificultades al mismo tiempo. Esta confluencia de problemas, que también incluye un incendio en una instalación de aluminio a comienzos de octubre, es considerada por la publicación como un desafío sin precedentes y extremadamente difícil de gestionar para los fabricantes. La crisis de suministro se suma a los enormes obstáculos financieros que ya afrontaba el sector, derivados de miles de millones de dólares en pagos arancelarios y un costoso cambio de estrategia con respecto a los vehículos eléctricos (EV). Las empresas estadounidenses se han visto obligadas a calcular y reajustar dónde y qué vehículos pueden producir tras la imposición de fuertes aranceles del 25% sobre piezas y vehículos importados, lo que provocó detenciones inmediatas de la producción. A nivel de la industria, el costo de estos aranceles supera los 12.000 millones de dólares.Ante este escenario, advierte medio, el panorama en EEUU para compañías del sector no es alentador. Expertos esperan que el año próximo la producción total de automóviles y las ventas disminuyan debido a la elevada carga arancelaria sobre los fabricantes y al precio promedio de los vehículos, que se mantiene alto, rondando los 50.000 dólares.
El sector automovilístico en Estados Unidos, que contribuye casi el 5% al PIB nacional, se enfrenta a dificultades derivadas de la guerra arancelaria lanzada por Washington, según consigna el medio 'The Wall Street Journal'.
La industria automotriz está experimentando un año difícil debido a una serie de problemas consecutivos en la cadena de suministro global, señala el medio.
Las líneas de montaje de importantes fabricantes como Jeep y Ford han paralizado recientemente la producción en varias plantas de los estados de Michigan y Kentucky, lo que ha provocado que miles de trabajadores dependan de un subsidio de desempleo. La causa inmediata de estas interrupciones es la escasez de aluminio, un insumo crítico.

Esta situación pone nuevamente en el centro de atención a la vasta y compleja red de suministro mundial, algo que no ocurría con tal intensidad desde la grave escasez de chips semiconductores a principios de la década de 2020, provocada por la pandemia de COVID.
Ahora, el diario señala que la razón del faltante del aluminio es la política de aranceles a las importaciones establecida por la Casa Blanca, dado que EEUU produce en muy baja cantidad el metal.
A pesar de que los ejecutivos del sector habían adoptado la lección de la crisis de los semiconductores, buscando no depender excesivamente de un solo proveedor, la industria se enfrenta ahora a un fenómeno inusual: el bloqueo simultáneo en el suministro de múltiples componentes. Materiales como los minerales de tierras raras, el aluminio y los propios semiconductores están experimentando dificultades al mismo tiempo.

Esta confluencia de problemas, que también incluye un incendio en una instalación de aluminio a comienzos de octubre, es considerada por la publicación como un desafío sin precedentes y extremadamente difícil de gestionar para los fabricantes. La crisis de suministro se suma a los enormes obstáculos financieros que ya afrontaba el sector, derivados de miles de millones de dólares en pagos arancelarios y un costoso cambio de estrategia con respecto a los vehículos eléctricos (EV).

Las empresas estadounidenses se han visto obligadas a calcular y reajustar dónde y qué vehículos pueden producir tras la imposición de fuertes aranceles del 25% sobre piezas y vehículos importados, lo que provocó detenciones inmediatas de la producción. A nivel de la industria, el costo de estos aranceles supera los 12.000 millones de dólares.
Ante este escenario, advierte medio, el panorama en EEUU para compañías del sector no es alentador. Expertos esperan que el año próximo la producción total de automóviles y las ventas disminuyan debido a la elevada carga arancelaria sobre los fabricantes y al precio promedio de los vehículos, que se mantiene alto, rondando los 50.000 dólares.
