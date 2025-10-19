Fiesta Nacional de España, Victoria's Secret Show y acuerdo de paz en Gaza, entre las fotos de la semana
La modelo estadounidense Gigi Hadid camina por la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2025, en la ciudad de Nueva York.
Un cohete portador Larga Marcha-8A, con un grupo de satélites de internet, despega desde la base de lanzamiento de naves espaciales comerciales de Hainan, China.
El cohete colocó con éxito las cargas útiles, el duodécimo grupo de satélites de internet de órbita baja, en la posición preestablecida.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo sirio, Ahmed Sharaa, durante una reunión, en Moscú.
Un lugareño sostiene una gata rescatada después de la lluvia y las inundaciones, en Poza Rica, estado de Veracruz, México.
El nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20 de Corea del Norte se exhibe en un desfile militar en la ciudad de Pionyang para conmemorar el 80.º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea.
Jóvenes atletas palestinos realizan movimientos de parkour entre las ruinas de edificios destruidos en el área de al Mughraqa, luego del alto el fuego en la ciudad de Gaza.
Los atletas usan su deporte para llamar la atención sobre la destrucción causada por los ataques israelíes, mostrando habilidades acrobáticas entre los escombros.
Vista aérea de pastores y ovejas caminando por la carretera durante Redyk, que marca el final de la temporada de pastoreo de ovejas para los lugareños.
Cada año, en el sur de Polonia, los pastores de la región montañosa celebran el final de la temporada de pastoreo y bajan de las montañas con sus ovejas, tras las celebraciones populares en los pueblos.
El rey Felipe VI de España, en el centro, la princesa Leonor, a la izquierda, la reina Letizia, segunda a la derecha, y la princesa Sofía, a la derecha, asisten al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de España, en Madrid, España.
Los especialistas Babar Jan y Ajim Jan actúan con una bicicleta y un automóvil en el Pozo de la Muerte, conocido localmente como Maut ka kuaan, en el recinto ferial de Mela, India.
Este pozo o cuenco, también conocido como muro de la muerte, tiene unos 9 metros de profundidad y está hecho de tablones de madera, sostenidos desde el exterior.
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Knéset, el Parlamento israelí, en Jerusalén.
Las personas se reúnen para saludar a los prisioneros palestinos liberados que llegan en autobuses a la Franja de Gaza después de su liberación de las cárceles israelíes, en virtud de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, afuera del Hospital Nasser en Jan Yunis, el sur de la Franja de Gaza.
Un reportero de Fox Weather filma frente a una casa en riesgo de derrumbarse en medio de una tormenta, en Buxton, Carolina del Norte.
Las fachadas de las casas están blasonadas con una imagen del médico José Gregorio Hernández en el barrio de Petare en Caracas, Venezuela.
Venerado por millones como el médico de los pobres, Hernández será el primer santo de Venezuela después de que el Papa Francisco aprobara un decreto en febrero.
Los bomberos inspeccionan el lugar del accidente, donde dos trenes de pasajeros colisionaron al entrar y salir de un túnel cerca de la localidad de Jablonov nad Turnou, Eslovaquia.
La Policía estimó que había 80 pasajeros a bordo y se ha iniciado una investigación sobre el accidente. El ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, declaró que dos pasajeros se encontraban en estado crítico y que las lesiones de los demás no eran graves.
Un oficial de inmigración anota los datos personales de los locales con tarjetas de registro nacional perdidas o dañadas, en su oficina temporal, en Kyaukme, Birmania.
Soldados custodian la Plaza de Santo Domingo durante una protesta antigubernamental en Quito, Ecuador.
El director ejecutivo de Saudia Airlines, Ibrahim Omar, durante la ceremonia de bienvenida a un avión de Saudia Airlines (Arabia Saudita) en el Aeropuerto Sheremétievo, Moscú.
Vista aérea de turistas disfrutando de la hierba rosa floreciente (muhlenbergia capillaris) en un campo, en la provincia de Jiangsu de China.
Cientos de españoles se manifiestan en el Paseo de Gracia de Barcelona durante la Fiesta Nacional de España.
Los manifestantes, convocados por PP y Vox, acusan al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de corrupción.
