Registran una baja notable en la población de focas en el noroeste de México

Registran una baja notable en la población de focas en el noroeste de México

La población de focas de puerto que habitan en las costas e islas de la península de Baja California (noroeste) se redujo un 61,2% entre 2016 y 2022

El trabajo forma parte de un megaproyecto del Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano, encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).La integrante del equipo que realizó la investigación, María Guadalupe Ruiz Mar, advirtió que la población de focas registrada en 2016 fue de 7.3820 y para 2022 la cifra bajó a 2.863.Explicó que los resultados se alcanzaron tras hacer varios recorridos aéreos desde el archipiélago Coronado hasta la Isla Asunción, así como en la línea de la costa desde Bahía Todos Santos hasta Bahía Asunción.Para tener precisión en la investigación, los recorridos se hicieron en temporada de muda —entre abril y junio—, cuando las focas están más tiempo en tierra.En los recorridos aéreos se capturaron imágenes que posteriormente fueron analizadas por un software especializado que permitía hacer un conteo exacto de cada uno de los animales observados.A partir de esto y otros estudios, los investigadores determinaron que existían dos elementos que influían en la disminución de la población de focas: el aumento en la temperatura superficial del mar que influye en la disponibilidad de alimento y en las actividades humanas dedicadas a la extracción de piedra bola, que afecta directamente el hábitat de esta especie.Por su parte, la investigadora del Cicese y directora del estudio, Gisela Heckel Dziendzielewski, recordó que "en la mayoría de los problemas de conservación suele haber una combinación de factores ecológicos alterados y una fuerte influencia de actividades humanas que afectan a las poblaciones silvestres".Para la especialista, "en este caso particular, los hallazgos más importantes apuntan a que ambas dimensiones —los cambios en el ecosistema marino y las perturbaciones humanas— están incidiendo de manera directa en el declive de las focas de puerto".El estudio también permitió observar que, además de la población de focas, también se redujo el número de sus colonias al pasar de 44 a 4.A partir de estas conclusiones, Dziendzielewski consideró que la foca de puerto debería cambiar su status de conversación, actualmente dentro de la categoría NOM-059 para reubicarla en la categoría de especie amenazada.

