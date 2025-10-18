https://noticiaslatam.lat/20251018/cancela-trump-los-tomahawks-para-ucrania-1167649489.html
¿Cancela Trump los Tomahawks para Ucrania?
¿Cancela Trump los Tomahawks para Ucrania?
A juzgar por el balance de la última conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y EEUU, los argumentos presentados por Vladímir Putin hicieron que
En otras palabras, Kiev, Londres y Bruselas recibieron un balde de agua fría, coinciden los presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Los otros temas del pódcast son el fortalecimiento en Nicaragua de sus alianzas militares internacionales, en particular, con Rusia, así como los avances de Managua y Moscú en la superación de la desigualdad de género y en combatir la diabetes.
¿Cancela Trump los Tomahawks para Ucrania?
A juzgar por el balance de la última conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y EEUU, los argumentos presentados por Vladímir Putin hicieron que Donald Trump se retractara en su determinación de entregar misiles Tomahawk a Ucrania.
En otras palabras, Kiev, Londres y Bruselas recibieron un balde de agua fría, coinciden los presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Los otros temas del pódcast son el fortalecimiento en Nicaragua de sus alianzas militares internacionales, en particular, con Rusia, así como los avances de Managua y Moscú en la superación de la desigualdad de género y en combatir la diabetes.