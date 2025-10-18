https://noticiaslatam.lat/20251018/cancela-trump-los-tomahawks-para-ucrania-1167649489.html

¿Cancela Trump los Tomahawks para Ucrania?

¿Cancela Trump los Tomahawks para Ucrania?

Sputnik Mundo

A juzgar por el balance de la última conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y EEUU, los argumentos presentados por Vladímir Putin hicieron que... 18.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-18T15:00+0000

2025-10-18T15:00+0000

2025-10-18T15:00+0000

nicaragua-rusia: línea directa

nicaragua

rusia

eeuu

tomahawk

💗 salud

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/11/1167649308_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0acf1f944887a83699692d0e220c0e8b.jpg

En otras palabras, Kiev, Londres y Bruselas recibieron un balde de agua fría, coinciden los presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Los otros temas del pódcast son el fortalecimiento en Nicaragua de sus alianzas militares internacionales, en particular, con Rusia, así como los avances de Managua y Moscú en la superación de la desigualdad de género y en combatir la diabetes.

nicaragua

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

¿Cancela Trump los Tomahawks para Ucrania? Sputnik Mundo ¿Cancela Trump los Tomahawks para Ucrania? 2025-10-18T15:00+0000 true PT27M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nicaragua, rusia, eeuu, tomahawk, 💗 salud, видео