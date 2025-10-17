Rusia libera 8 localidades y registra más de 10.000 bajas militares ucranianas en una semana
14:45 GMT 17.10.2025 (actualizado: 15:00 GMT 17.10.2025)
Las tropas de Rusia liberó las localidades de Peschánoye y Tíjoye en la región de Járkov y Privolie en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada, al igual que cinco asentamientos más durante la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En siete días, Ucrania perdió unos 10.685 soldados, agregan.
Además de las tres localidades liberadas este 17 de octubre, en los últimos siete días, las tropas rusas tomaron control de Borovskaya Andréyevka, en la región de Járkov, Balagán, Moskóvskoye y Novopávlovka, en la república popular de Donetsk, al igual que Alexéyevka, en la región de Dnepropetrovsk.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 3.705 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.570 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.345 soldados ucranianos y el grupo Este más de 2.315 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 435 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.315 militares.
Del 11 al 17 de octubre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo y siete combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares ucranianas y la infraestructura de transporte y energía utilizados en interés de las FFAA de Ucrania.
Asimismo, destruyeron depósitos de municiones e instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y de mercenarios, precisan desde el ente castrense.
Rusia alcanzó seis carros de combate, 90 vehículos blindados de combate, 546 automóviles, 61 piezas de artillería de campaña y 141 sistemas de guerra electrónica y contrabatería, indican.
La defensa antiaérea rusa derribó dos misiles de largo alcance Neptun, 36 bombas guiadas, 18 proyectiles del sistema Himars y 1.304 drones, durante la última semana. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó seis lanchas no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 90.737 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.518 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.602 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.531 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.159 vehículos militares especiales.
