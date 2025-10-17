https://noticiaslatam.lat/20251017/la-paz-para-gaza-se-confirman-los-peores-pronosticos-1167654932.html

La 'paz' para Gaza: se confirman los peores pronósticos

Al parecer, Israel solo busca pretextos para no cumplir el acuerdo de paz para Gaza. Tel Aviv sigue bombardeando al enclave palestino y complicando la llegada... 17.10.2025, Sputnik Mundo

Si finalmente fracasa el llamado plan Trump para arreglar el conflicto, ya se sabe quién es el mayor culpable, denuncian Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.Los otros temas del pódcast son la excluyente Cumbre de las Américas y el papel del FMI en las protestas en Ecuador, así como el futuro del mercado energético global.

