'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
La 'paz' para Gaza: se confirman los peores pronósticos
Al parecer, Israel solo busca pretextos para no cumplir el acuerdo de paz para Gaza. Tel Aviv sigue bombardeando al enclave palestino y complicando la llegada... 17.10.2025, Sputnik Mundo
Si finalmente fracasa el llamado plan Trump para arreglar el conflicto, ya se sabe quién es el mayor culpable, denuncian Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.Los otros temas del pódcast son la excluyente Cumbre de las Américas y el papel del FMI en las protestas en Ecuador, así como el futuro del mercado energético global.
La 'paz' para Gaza: se confirman los peores pronósticos

19:00 GMT 17.10.2025
Al parecer, Israel solo busca pretextos para no cumplir el acuerdo de paz para Gaza. Tel Aviv sigue bombardeando al enclave palestino y complicando la llegada de ayuda humanitaria. El Gobierno hebreo alega que Hamás, supuestamente, no quiere entregar el resto de los retenidos israelíes muertos.
Si finalmente fracasa el llamado plan Trump para arreglar el conflicto, ya se sabe quién es el mayor culpable, denuncian Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
Los otros temas del pódcast son la excluyente Cumbre de las Américas y el papel del FMI en las protestas en Ecuador, así como el futuro del mercado energético global.
