La 'paz' para Gaza: se confirman los peores pronósticos

Al parecer, Israel solo busca pretextos para no cumplir el acuerdo de paz para Gaza. Tel Aviv sigue bombardeando al enclave palestino y complicando la llegada de ayuda humanitaria. El Gobierno hebreo alega que Hamás, supuestamente, no quiere entregar el resto de los retenidos israelíes muertos.
Si finalmente fracasa el llamado plan Trump para arreglar el conflicto, ya se sabe quién es el mayor culpable, denuncian Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
Los otros temas del pódcast son la excluyente Cumbre de las Américas y el papel del FMI en las protestas en Ecuador, así como el futuro del mercado energético global.