Exfuncionaria mexicana otorgó un contrato a un estudio que diseñó la casa de su hija, afirma un medio
Como titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla le otorgó un contrato por adjudicación directa —es decir, que no entró a concurso— a Estudio MMX, el mismo despacho que diseño la casa-estudio de su hija, la artista Jimena García Álvarez Buylla, reveló el diario 'El Universal'.
De acuerdo con la investigación del medio mexicano, la firma de arquitectura fue contratada para realizar la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, "un espacio que sigue cerrado al público, aunque se inauguró en septiembre de 2024".
El costo total del contrato, asumido por el Conahcyt, fue de 4.431.200 pesos (unos 241.303 dólares).
La relación de la exfuncionaria federal con Estudio MMX, detalla el diario, comenzó por un proyecto arquitectónico que fue desarrollado dentro de su casa, el cual fue dado a conocer en la revista de arquitectura estadounidense dwell.
Se trata del estudio de su hija Jimena, enclavado en la alcaldía Tlalpan, al sur de Ciudad de México, en el mismo terreno donde está la casa de María Elena.
El medio destaca que, el inmueble, de casi 60 metros cuadrados, se distribuye en dos niveles y conecta con la vivienda a través del jardín.
En la planta baja hay una "cómoda" área de estar, habitación, cocineta y baño. En la parte superior, los techos son de doble altura, con buena entrada de luz y vistas al jardín.
Según detalla Jimena García Álvarez Buylla en la entrevista con dwell, el proyecto arquitectónico inició en 2021. Un año después, recuerda El Universal, comenzaron las obras del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan.
Dicho proyecto, se lee en el artículo, rescató al edificio art déco del antiguo Departamento de Salubridad e Higiene, en la alcaldía Cuauhtémoc (centro de la capital mexicana), "aprisionado por el neoliberalismo", como argumentó el Conahcyt en un video.
"Estudio MMX participó en el proyecto de Kalan por asignación directa para realizar el 'Modelo de diseño museográfico, propuesta gráfica y programa espacial y material de la museografía, desde el acceso universal al conocimiento, para el espacio público'", destaca la nota.
Y recuerda que, en la versión de 2022 del Código de Conducta de la dependencia se establece que los funcionarios deben abstenerse de actuar o desempeñar sus funciones bajo conflicto de interés.
En un comunicado de tres páginas publicado en su cuenta de X, Álvarez-Buylla denunció un "asedio mediático" en su contra que, "de forma ruin e infundada", ha alcanzado a su familia.
Al pueblo de #México:— María Elena Álvarez-Buylla Roces (@ElenaBuylla) October 15, 2025
Respecto al asedio mediático que, desde hace un par de semanas, se ha desatado en mi contra —y que de forma ruin e infundada ha alcanzado también a mi familia—, me permito exponer lo siguiente: pic.twitter.com/MmEmj5pHVh
Aseguró que, como nunca, actualmente los mecanismos para la fiscalización del gasto público en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) "obedecen al interés supremo del pueblo".
