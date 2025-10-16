https://noticiaslatam.lat/20251016/guerra-de-tarifas-china-le-devuelve-el-golpe-a-eeuu-1167565027.html

Guerra de tarifas: China le devuelve el golpe a EEUU

El gigante asiático ha demostrado a la potencia norteamericana que la guerra de tarifas es una carretera en dos direcciones. Así, Pekín no tardó en imponer... 16.10.2025, Sputnik Mundo

Igualmente, Pekín advirtió que "luchará hasta el final" ante la amenaza de Washington de implementar un arancel adicional del 100% a productos chinos. Y, al parecer, EEUU estaría dando marcha atrás, señalan los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya.Los otros temas del pódcast son el excluyente y opaco carácter del Comité Noruego del Nobel —tal y como volvió a quedar demostrado en el caso del premio otorgado a María Corina Machado—, así como el sombrío futuro de Perú tras la destitución de Dina Boluarte.

