Crecimiento urbano en Poza Rica aumentó en los últimos 20 años pese a advertencias de inundación

Esta región, una de las más afectadas en el sureste de México por las intensas lluvias de los últimos días, presuntamente tuvo algunas señales de alarma desde años antes, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario local 'Milenio'.
En la investigación, el medio refiere que, en este poblado del estado de Veracruz, las autoridades reconocieron en 2007 que se debía aplicar una estrategia de planeación más precisa, con el fin de evitar inundaciones. Ello, según se lee, es porque el crecimiento urbano se había extendido hasta ríos y zonas no aptas para habitar.
"Incluso desde 2020 se planteó la necesidad de contener con muros el cauce del río, lo que se reiteró en 2023 sin que se realizara la obra", precisó.
No obstante, en los últimos 20 años, creció 47% la construcción de hogares en Poza Rica y, a la par, el muro de contención del río Cazones, uno de los más relevantes de la zona, se dejó inconcluso.
Las últimas precipitaciones en México dejaron al menos 66 personas fallecidas y causaron graves daños e inundaciones en las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, ubicadas entre el sureste y el centro del país latinoamericano, respectivamente.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya se conoce el paradero de 103 personas que, anteriormente, se habían reportado como desaparecidas. Se pudo ubicar dónde estaban gracias a la comunicación entre los estados afectados.
