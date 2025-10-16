Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251016/crecimiento-urbano-en-poza-rica-aumento-en-los-ultimos-20-anos-pese-a-advertencias-de-inundacion-1167593532.html
Crecimiento urbano en Poza Rica aumentó en los últimos 20 años pese a advertencias de inundación
Crecimiento urbano en Poza Rica aumentó en los últimos 20 años pese a advertencias de inundación
Sputnik Mundo
Esta región, una de las más afectadas en el sureste de México por las intensas lluvias de los últimos días, presuntamente tuvo algunas señales de alarma desde... 16.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-16T08:28+0000
2025-10-16T08:28+0000
américa latina
sociedad
méxico
lluvias
veracruz
claudia sheinbaum
puebla
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167592813_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_fb2075f07bcea6896301b5655516aa03.jpg
En la investigación, el medio refiere que, en este poblado del estado de Veracruz, las autoridades reconocieron en 2007 que se debía aplicar una estrategia de planeación más precisa, con el fin de evitar inundaciones. Ello, según se lee, es porque el crecimiento urbano se había extendido hasta ríos y zonas no aptas para habitar."Incluso desde 2020 se planteó la necesidad de contener con muros el cauce del río, lo que se reiteró en 2023 sin que se realizara la obra", precisó.No obstante, en los últimos 20 años, creció 47% la construcción de hogares en Poza Rica y, a la par, el muro de contención del río Cazones, uno de los más relevantes de la zona, se dejó inconcluso.A esto se suma, según Milenio, que el Atlas de Riesgo de Poza Rica no había sido actualizado desde hace más de una década, impidiendo una atención adecuada para prevenir desastres.Además, añade el diario, las otras obras para mitigar riesgos, como construir otro muro en La Quebrada, por ejemplo, no funcionaron para frenar el alto nivel del agua, causado por las fuertes lluvias de los últimos días.Las últimas precipitaciones en México dejaron al menos 66 personas fallecidas y causaron graves daños e inundaciones en las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, ubicadas entre el sureste y el centro del país latinoamericano, respectivamente.Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya se conoce el paradero de 103 personas que, anteriormente, se habían reportado como desaparecidas. Se pudo ubicar dónde estaban gracias a la comunicación entre los estados afectados.
https://noticiaslatam.lat/20251014/1167541236.html
méxico
veracruz
puebla
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167592813_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_523ac9217c5203926730215b0d3369fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, méxico, lluvias, veracruz, claudia sheinbaum, puebla
sociedad, méxico, lluvias, veracruz, claudia sheinbaum, puebla

Crecimiento urbano en Poza Rica aumentó en los últimos 20 años pese a advertencias de inundación

08:28 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Felix MarquezPoza Rica, en Veracruz (sureste) mexicano), ha sufrido los embates de las lluvias.
Poza Rica, en Veracruz (sureste) mexicano), ha sufrido los embates de las lluvias. - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Felix Marquez
Síguenos en
Esta región, una de las más afectadas en el sureste de México por las intensas lluvias de los últimos días, presuntamente tuvo algunas señales de alarma desde años antes, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario local 'Milenio'.
En la investigación, el medio refiere que, en este poblado del estado de Veracruz, las autoridades reconocieron en 2007 que se debía aplicar una estrategia de planeación más precisa, con el fin de evitar inundaciones. Ello, según se lee, es porque el crecimiento urbano se había extendido hasta ríos y zonas no aptas para habitar.
"Incluso desde 2020 se planteó la necesidad de contener con muros el cauce del río, lo que se reiteró en 2023 sin que se realizara la obra", precisó.
No obstante, en los últimos 20 años, creció 47% la construcción de hogares en Poza Rica y, a la par, el muro de contención del río Cazones, uno de los más relevantes de la zona, se dejó inconcluso.
Hay al menos 90 personas hospitalizadas tras las intensas lluvias en México - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2025
Hay al menos 90 personas hospitalizadas tras las intensas lluvias en México
14 de octubre, 19:46 GMT
A esto se suma, según Milenio, que el Atlas de Riesgo de Poza Rica no había sido actualizado desde hace más de una década, impidiendo una atención adecuada para prevenir desastres.
Además, añade el diario, las otras obras para mitigar riesgos, como construir otro muro en La Quebrada, por ejemplo, no funcionaron para frenar el alto nivel del agua, causado por las fuertes lluvias de los últimos días.
Las últimas precipitaciones en México dejaron al menos 66 personas fallecidas y causaron graves daños e inundaciones en las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, ubicadas entre el sureste y el centro del país latinoamericano, respectivamente.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya se conoce el paradero de 103 personas que, anteriormente, se habían reportado como desaparecidas. Se pudo ubicar dónde estaban gracias a la comunicación entre los estados afectados.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала