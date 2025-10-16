https://noticiaslatam.lat/20251016/crecimiento-urbano-en-poza-rica-aumento-en-los-ultimos-20-anos-pese-a-advertencias-de-inundacion-1167593532.html

Crecimiento urbano en Poza Rica aumentó en los últimos 20 años pese a advertencias de inundación

16.10.2025

En la investigación, el medio refiere que, en este poblado del estado de Veracruz, las autoridades reconocieron en 2007 que se debía aplicar una estrategia de planeación más precisa, con el fin de evitar inundaciones. Ello, según se lee, es porque el crecimiento urbano se había extendido hasta ríos y zonas no aptas para habitar."Incluso desde 2020 se planteó la necesidad de contener con muros el cauce del río, lo que se reiteró en 2023 sin que se realizara la obra", precisó.No obstante, en los últimos 20 años, creció 47% la construcción de hogares en Poza Rica y, a la par, el muro de contención del río Cazones, uno de los más relevantes de la zona, se dejó inconcluso.A esto se suma, según Milenio, que el Atlas de Riesgo de Poza Rica no había sido actualizado desde hace más de una década, impidiendo una atención adecuada para prevenir desastres.Además, añade el diario, las otras obras para mitigar riesgos, como construir otro muro en La Quebrada, por ejemplo, no funcionaron para frenar el alto nivel del agua, causado por las fuertes lluvias de los últimos días.Las últimas precipitaciones en México dejaron al menos 66 personas fallecidas y causaron graves daños e inundaciones en las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, ubicadas entre el sureste y el centro del país latinoamericano, respectivamente.Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya se conoce el paradero de 103 personas que, anteriormente, se habían reportado como desaparecidas. Se pudo ubicar dónde estaban gracias a la comunicación entre los estados afectados.

