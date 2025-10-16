Bambú alegre y patata observadora: ganadores del concurso de microfotografía Nikon Small World 2025
Mención honorable: Ganchos en la larva de una polilla de los artistas Kendall O. Myers y Dr. Matthew S. Lehnert, EEUU.
Burbujas de aire en alcohol polivinílico derretido del operador Marek Miś, Polonia.
Mención honorable: Fusión de salsa de soja cristalizada con alumbre del operador Mishal Abdulaziz Alryhan, Arabia Saudita.
Haces vasculares en una hoja de bambú del fotógrafo Dr. David Maitland, Reino Unido.
19.º puesto: Hongo parásito (Cordycipitaceae) en una mosca (Calliphoridae) del artista Eduardo Agustín Carrasco Cuenca, Azuay, Ecuador.
Moho mucilaginoso del artista Igor Rudkovsky Pechory, Rusia.
Sírfido de ojos moteados del fotógrafo Özgür Kerem Bulur, Turquía.
17.º puesto: Pulgas de agua y algas del fotógrafo Hong Guo Chengdu, China.
Recristalización de fenil imidazol del operador Karl Deckart Eckental, Alemania.
13° puesto: Moho mucilaginoso (Arcyria mayor) liberando esporas del fotógrafo Henri Koskinen, Finlandia.
Vasos sanguíneos en la extremidad de un embrión de ratón del fotógrafo Dr. Michael Weber, Alemania.
Séptimo puesto: Neuronas sensoriales derivadas de iPSC marcadas para mostrar tubulina y actina de la operadora Stella Whittaker, EEUU.
Cristalización de una solución mixta de alanina y glutamina del fotógrafo Doong Yien Xmato Works, Pekín, China.
Tercer puesto: Polen en una telaraña de jardín del artista John-Oliver Dum Medienbunker Produktion Bendorf, Alemania.
Huevos de chinche (hemíptero) en una hoja del operador Dr. Walter Ferrari, Argentina.
Segundo puesto: Esferas de algas coloniales (Volvox) en una gota de agua del operador Dr. Jan Rosenboom Rostock, Alemania.
Ojo de patata del artista Robert Schmittling Hillsborough, Carolina del Norte, EEUU.
Primer puesto: Gorgojo del arroz en un grano de arroz del artista Zhang You Kunming, China.
