Bambú alegre y patata observadora: ganadores del concurso de microfotografía Nikon Small World 2025
Bambú alegre y patata observadora: ganadores del concurso de microfotografía Nikon Small World 2025
Sputnik Mundo
El concurso de fotomicrografía Nikon Small World celebra más de cinco décadas de excelencia en microscopía e imágenes digitales. Se divide en dos: uno para... 16.10.2025, Sputnik Mundo
📷 fotos
Sputnik te muestra las fotos más destacadas del Concurso.
Bambú alegre y patata observadora: ganadores del concurso de microfotografía Nikon Small World 2025

16:42 GMT 16.10.2025
El concurso de fotomicrografía Nikon Small World celebra más de cinco décadas de excelencia en microscopía e imágenes digitales. Se divide en dos: uno para fotomicrografía (imágenes estáticas) y otro para video (Small World in Motion), ambos premiando la belleza y la innovación en la exploración científica del mundo microscópico.
Sputnik te muestra las fotos más destacadas del Concurso.
© Foto : Kendall O. Myers & Dr. Matthew S. Lehnert/2025 Nikon Small World

Mención honorable: Ganchos en la larva de una polilla de los artistas Kendall O. Myers y Dr. Matthew S. Lehnert, EEUU.

© Foto : Marek Miś/2025 Nikon Small World

Burbujas de aire en alcohol polivinílico derretido del operador Marek Miś, Polonia.

© Foto : Mishal Abdulaziz Alryhan/2025 Nikon Small World

Mención honorable: Fusión de salsa de soja cristalizada con alumbre del operador Mishal Abdulaziz Alryhan, Arabia Saudita.

© Foto : Dr. David Maitland/2025 Nikon Small World

Haces vasculares en una hoja de bambú del fotógrafo Dr. David Maitland, Reino Unido.

© Foto : Eduardo Agustin Carrasco/2025 Nikon Small World

19.º puesto: Hongo parásito (Cordycipitaceae) en una mosca (Calliphoridae) del artista Eduardo Agustín Carrasco Cuenca, Azuay, Ecuador.

© Foto : Igor Rudkovsky/2025 Nikon Small World

Moho mucilaginoso del artista Igor Rudkovsky Pechory, Rusia.

© Foto : Özgür Kerem Bulur/2025 Nikon Small World

Sírfido de ojos moteados del fotógrafo Özgür Kerem Bulur, Turquía.

© Foto : Hong Guo/2025 Nikon Small World

17.º puesto: Pulgas de agua y algas del fotógrafo Hong Guo Chengdu, China.

© Foto : Karl Deckart/2025 Nikon Small World

Recristalización de fenil imidazol del operador Karl Deckart Eckental, Alemania.

© Foto : Henri Koskinen/2025 Nikon Small World

13° puesto: Moho mucilaginoso (Arcyria mayor) liberando esporas del fotógrafo Henri Koskinen, Finlandia.

© Foto : Dr. Michael Weber/2025 Nikon Small World

Vasos sanguíneos en la extremidad de un embrión de ratón del fotógrafo Dr. Michael Weber, Alemania.

© Foto : Stella Whittaker/2025 Nikon Small World

Séptimo puesto: Neuronas sensoriales derivadas de iPSC marcadas para mostrar tubulina y actina de la operadora Stella Whittaker, EEUU.

© Foto : Doong Yien/2025 Nikon Small World

Cristalización de una solución mixta de alanina y glutamina del fotógrafo Doong Yien Xmato Works, Pekín, China.

© Foto : John-Oliver Dum/2025 Nikon Small World

Tercer puesto: Polen en una telaraña de jardín del artista John-Oliver Dum Medienbunker Produktion Bendorf, Alemania.

© Foto : Dr. Walter Ferrari/2025 Nikon Small World

Huevos de chinche (hemíptero) en una hoja del operador Dr. Walter Ferrari, Argentina.

© Foto : Dr. Jan Rosenboom/2025 Nikon Small World

Segundo puesto: Esferas de algas coloniales (Volvox) en una gota de agua del operador Dr. Jan Rosenboom Rostock, Alemania.

© Foto : Robert Schmittling/2025 Nikon Small World

Ojo de patata del artista Robert Schmittling Hillsborough, Carolina del Norte, EEUU.

© Foto : Zhang You/2025 Nikon Small World

Primer puesto: Gorgojo del arroz en un grano de arroz del artista Zhang You Kunming, China.

