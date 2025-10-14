https://noticiaslatam.lat/20251014/como-nueva-zelanda-busca-atajar-el-problema-de-las-pensiones-1167510951.html

¿Cómo Nueva Zelanda busca atajar el problema de las pensiones?

¿Cómo Nueva Zelanda busca atajar el problema de las pensiones?

Hace casi un cuarto de siglo, Nueva Zelanda diseñó un ambicioso plan para abordar el problema de las pensiones y el envejecimiento de la población

Mientras el Reino Unido enfrenta un gasto en pensiones que alcanzará 200.000 millones de libras para 2073, Nueva Zelanda ha implementado un fondo soberano que promete reducir su factura de pensiones en casi un 20%. Se trata del fondo estatal Superannuation, pensado para cubrir parcialmente el costo futuro de NZ Super, la pensión estatal del país. Creado en 2001, el proyecto ya muestra resultados y podría ser un ejemplo a seguir para otros países, aunque los expertos consideran que adoptar un fondo similar implica riesgos, según el artículo. El Superannuation, iniciado por el Gobierno de Helen Clark, busca amortiguar el costo de la pensión estatal NZ Super, que este año costará 25.000 millones de dólares neozelandeses, un 18% de los impuestos generales. Para 2035 se espera que esta cifra suba a 43.000 millones. Desde 2003, el Gobierno debía aportar 2.000 millones de dólares neozelandeses anuales, pero solo ha depositado 30.000 millones en total. Aun así, el fondo ha crecido a 76.000 millones, con un retorno de inversión superior al 10%. A partir de 2031, comenzará a cubrir parte de NZ Super, alcanzando un 19,4% del costo para 2084.A pesar de su éxito, el fondo ha recibido críticas. Susan St John, profesora de la Universidad de Auckland, cuestiona su propósito pues, en su opinión, no garantiza la sostenibilidad de las pensiones y considera que su enfoque es limitado. Además, la falta de depósitos entre 2009 y 2017, bajo el Gobierno del Partido Nacional, redujo su potencial.En el Reino Unido, donde la edad de jubilación podría llegar a 80 años, expertos ven riesgos en replicar este modelo. George Lagarias, de Forvis Mazars, destaca la necesidad de disciplina fiscal, mientras que Mike Ambery, de Standard Life, sugiere que las pensiones privadas podrían ser una mejor vía para el crecimiento económico.

