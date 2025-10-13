Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251013/reportan-que-casi-1000-empleados-del-instituto-electoral-de-mexico-pidieron-su-retiro-voluntario-1167472614.html
Reportan que casi 1.000 empleados del instituto electoral de México pidieron su retiro voluntario
Reportan que casi 1.000 empleados del instituto electoral de México pidieron su retiro voluntario
Además de la liquidación estipulada por la ley, el plan tiene como incentivo un pago adicional, según reveló el diario 'La Jornada', citando información... 13.10.2025, Sputnik Mundo
Un total de 970 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado acogerse al programa de retiro voluntario, una cifra que, según funcionarios del organismo, "superó la expectativa" inicial. De este total, 707 solicitudes provienen del personal de la rama administrativa y 263 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Esta cantidad de bajas se da sobre una nómina general de poco más de 18.000 plazas a nivel nacional.La gran demanda de retiros forzó al INE a ampliar el plazo del proceso de revisión de las solicitudes, reconociendo el "esfuerzo muy amplio" que implica su gestión. La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, declaró al diario la necesidad de garantizar la "viabilidad" de la Dirección de Administración ante un volumen mucho mayor al que esperaban para este plan, que llega en medio del debate por la reforma electoral que promueve el Gobierno de Claudia Sheinbaum.Para financiar el programa, se estableció una bolsa de 100 millones de pesos destinada al pago de los estímulos. Se ha priorizado al personal con mayor antigüedad en el órgano, siendo el requisito mínimo para participar contar con al menos 10 años de servicio.El beneficio económico para quienes se retiren está compuesto por el equivalente a tres meses de percepciones brutas, más 20 días de salario por cada año de servicio acumulado.
07:00 GMT 13.10.2025
Un total de 970 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado acogerse al programa de retiro voluntario, una cifra que, según funcionarios del organismo, "superó la expectativa" inicial.

De este total, 707 solicitudes provienen del personal de la rama administrativa y 263 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Esta cantidad de bajas se da sobre una nómina general de poco más de 18.000 plazas a nivel nacional.
La gran demanda de retiros forzó al INE a ampliar el plazo del proceso de revisión de las solicitudes, reconociendo el "esfuerzo muy amplio" que implica su gestión.

La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, declaró al diario la necesidad de garantizar la "viabilidad" de la Dirección de Administración ante un volumen mucho mayor al que esperaban para este plan, que llega en medio del debate por la reforma electoral que promueve el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Para financiar el programa, se estableció una bolsa de 100 millones de pesos destinada al pago de los estímulos. Se ha priorizado al personal con mayor antigüedad en el órgano, siendo el requisito mínimo para participar contar con al menos 10 años de servicio.
El beneficio económico para quienes se retiren está compuesto por el equivalente a tres meses de percepciones brutas, más 20 días de salario por cada año de servicio acumulado.
