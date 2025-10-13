Mundo
La industria vitivinícola en California se enfrenta a su peor momento desde hace un siglo
La industria vitivinícola en California se enfrenta a su peor momento desde hace un siglo
La cuna del vino estadounidense —el estado produce ocho de cada 10 botellas de la bebida alcohólica en el país norteamericano— atraviesa su peor momento desde... 13.10.2025
La industria vitivinícola en California se enfrenta a su peor momento desde hace un siglo

08:35 GMT 13.10.2025
La cuna del vino estadounidense —el estado produce ocho de cada 10 botellas de la bebida alcohólica en el país norteamericano— atraviesa su peor momento desde la prohibición, hace más de 100 años, según analiza un artículo del diario 'The Wall Street Journal'.
De acuerdo con el medio, los problemas que han provocado la crisis de la industria vitivinícola de California son varios: una sobreoferta de uva, la caída en el consumo, especialmente entre los jóvenes, y la pérdida del mercado canadiense, que era el principal mercado extranjero para el vino de EEUU, debido a los aranceles recíprocos impuestos por Ottawa como respuesta a la política comercial de Washington.

La gran cantidad de vino de cosechas anteriores sin vender se agrava considerablemente con la abundante cosecha actual, forzando a los productores a considerar la medida impensable de arrancar vides.
La situación de sobreabastecimiento se ha visto exacerbada por un clima inusualmente bueno este año, señala la nota. Las temperaturas frescas, sin heladas ni calor extremo, han permitido que las uvas crezcan en abundancia y desarrollen lentamente los sabores concentrados que buscan los consumidores, resultando en una cosecha excesiva.

Esta superproducción deja a los agricultores del norte de California en una posición incierta sobre cómo venderán su cuantiosa cosecha, con estimaciones que indican que cerca del 30% de las uvas cultivadas esta temporada no se venderán.

La caída de la demanda es otro factor clave. Los estadounidenses han moderado sus hábitos de consumo de vino en los últimos años. Los consumidores se han vuelto más conscientes de la salud, adoptando bebidas sin alcohol y "mocktails" (cocktails frutales).
Además, medicamentos para la pérdida de peso como Ozempic han disminuido el apetito por las bebidas alcohólicas, mientras que el auge de las bebidas con THC ofrecen alternativas de relajación. Una encuesta de Gallup de agosto de 2023 encontró que el porcentaje de adultos en EEUU que consume alcohol había caído al 54%, el nivel más bajo en casi 90 años de seguimiento, lo que ha reducido los envíos de cajas de vino de California a 203.5 millones el año pasado.
Los grandes actores de la industria están reaccionando drásticamente, señala el diario. Compradores importantes como Constellation Brands están reduciendo la adquisición de uvas. Jackson Family Wines, el noveno productor por volumen y dueño de la bodega Kendall-Jackson, no solo está comprando menos a terceros, sino que también está considerando arrancar y replantar parte de sus viñedos para reemplazar variedades excedentes por otras más populares, como el Sauvignon Blanc, entre otras medidas para afrontar la crisis.
