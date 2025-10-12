Mundo
Gobierno de EEUU reconoce que la actual política migratoria podría causar un aumento de precios
Gobierno de EEUU reconoce que la actual política migratoria podría causar un aumento de precios
El Departamento de Trabajo de EEUU elaboró un documento, presentado ante el Registro Federal y revelado por el diario 'The Washington Post', advirtiendo que la
El documento elaborado por el Departamento de Trabajo es la primera vez que la Administración republicana reconoce oficialmente que el endurecimiento de la política contra migrantes indocumentados podría provocar escasez de mano de obra y el consecuente encarecimiento de los alimentos. En el texto, la agencia alerta que, a menos que se actúe con inmediatez para proveer una fuente de mano de obra legal y estable, la amenaza a la producción doméstica se agravará. Para mitigar esta inminente crisis laboral, el Departamento de Trabajo presentó una nueva norma, efectiva a partir de octubre, destinada a facilitar y legalizar el acceso de los agricultores a trabajadores extranjeros mediante el programa de visas H-2A.El objetivo de esta medida, según señala el texto, es "evitar una interrupción generalizada e inminente en todo el sector agrícola de EEUU". Según proyecciones oficiales, esta acción podría reducir los costos laborales de los agricultores en aproximadamente 24.000 millones de dólares durante los próximos diez años, buscando fortalecer la fuerza laboral agrícola.La industria agrícola en EEUU no solo enfrenta la escasez de mano de obra, sino que también está siendo presionada por la política arancelaria del Gobierno. Países como China, que tradicionalmente compraban cosechas agrícolas clave como la soja, el maíz y el trigo, han detenido sus compras como respuesta a la guerra arancelaria lanzada por Washington.Esta situación ha perjudicado gravemente a los agricultores estadounidenses, y la Casa Blanca se ha visto obligada a considerar un rescate financiero para este sector, agravando la compleja situación económica.La combinación de una menor cantidad de trabajadores inmigrantes y el aumento de los aranceles ha comenzado a impactar los precios generales, incluido el costo de los alimentos, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrando un aumento del 2,9% en agosto.
Gobierno de EEUU reconoce que la actual política migratoria podría causar un aumento de precios

06:31 GMT 12.10.2025
El Departamento de Trabajo de EEUU elaboró un documento, presentado ante el Registro Federal y revelado por el diario 'The Washington Post', advirtiendo que la "cesación casi total de la afluencia de extranjeros ilegales" amenaza directamente la estabilidad del suministro de mano de obra para la agricultura y, por ende, los precios en el país.
El documento elaborado por el Departamento de Trabajo es la primera vez que la Administración republicana reconoce oficialmente que el endurecimiento de la política contra migrantes indocumentados podría provocar escasez de mano de obra y el consecuente encarecimiento de los alimentos.

En el texto, la agencia alerta que, a menos que se actúe con inmediatez para proveer una fuente de mano de obra legal y estable, la amenaza a la producción doméstica se agravará. Para mitigar esta inminente crisis laboral, el Departamento de Trabajo presentó una nueva norma, efectiva a partir de octubre, destinada a facilitar y legalizar el acceso de los agricultores a trabajadores extranjeros mediante el programa de visas H-2A.
El objetivo de esta medida, según señala el texto, es "evitar una interrupción generalizada e inminente en todo el sector agrícola de EEUU". Según proyecciones oficiales, esta acción podría reducir los costos laborales de los agricultores en aproximadamente 24.000 millones de dólares durante los próximos diez años, buscando fortalecer la fuerza laboral agrícola.

La industria agrícola en EEUU no solo enfrenta la escasez de mano de obra, sino que también está siendo presionada por la política arancelaria del Gobierno. Países como China, que tradicionalmente compraban cosechas agrícolas clave como la soja, el maíz y el trigo, han detenido sus compras como respuesta a la guerra arancelaria lanzada por Washington.

Esta situación ha perjudicado gravemente a los agricultores estadounidenses, y la Casa Blanca se ha visto obligada a considerar un rescate financiero para este sector, agravando la compleja situación económica.
La combinación de una menor cantidad de trabajadores inmigrantes y el aumento de los aranceles ha comenzado a impactar los precios generales, incluido el costo de los alimentos, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrando un aumento del 2,9% en agosto.
