https://noticiaslatam.lat/20251012/1167422166.html
Milei cantando, marchas por Palestina y monjes sobre espuma de poliestireno, en las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más termina y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El canto del presidente... 12.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-12T09:01+0000
2025-10-12T09:01+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0b/1167422336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43969f4005cac99decbf0df71c82e596.jpg
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
09:01 GMT 12.10.2025
Una semana más termina y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El canto del presidente argentino, Javier Milei, disturbios en las protestas por la causa palestina en España, el certamen Miss Rusia 2025 y monjes flotando sobre espuma de poliestireno, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

La vencedora del certamen Miss Rusia 2024, Valentina Alexéyeva (en el centro), durante la final del concurso Miss Rusia 2025.

1/16
© Sputnik / Alexei Danichev / Acceder al contenido multimedia

Superluna al fondo del monumento al emperador ruso Nicolás I en San Petersburgo.

2/16
© AP Photo / Emilio Morenatti

Enfrentamientos entre la Policía y manifestantes durante una protesta en apoyo a Palestina en Barcelona.

3/16
© Getty Images / Matthew Horwood

Olas gigantes estrellándose contra el muro del puerto de Porthcawl, Reino Unido.

4/16
© AP Photo / Rodrigo Abd

Peregrinos argentinos en Buenos Aires durante la procesión anual hacia la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.

5/16
© AP Photo / Natacha Pisarenko

El presidente argentino, Javier Milei, cantando durante la presentación de su nuevo libro La Construcción del Milagro.

6/16
© Getty Images / Anadolu/Serkan Avci

Excavación del esqueleto de una ballena de aleta (Balaenoptera physalus) de 14 metros varada en la costa turca en 2021 y posteriormente sepultada para su uso en investigaciones científicas.

7/16
© Getty Images / Lyvans Boolaky

Modelos actuando en el desfile de la colección femenina Paula Canovas Del Vas Primavera/Verano 2026 en el marco de la Semana de la Moda de París.

8/16
© AP Photo / Claudia Rosel

Manifestantes y fuerzas antidisturbios se enfrentan durante una concentración en conmemoración de los 57 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco, México.

9/16
© Thai News Pix

Monjes tailandeses navegan por el recinto inundado del templo Wat Kai Tia utilizando una gran lámina de espuma de poliestireno a modo de balsa.

10/16
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Israelíes se manifiestan por la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y el alto el fuego en la Franja de Gaza.

11/16
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimedia

Actuación de un sistema de ingeniería ruso de minado remoto Zemledeliye en la zona de la operación militar especial en Ucrania.

12/16
© AP Photo / Alex Brandon

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump en la celebración del 250.º aniversario de la Armada de EEUU, a bordo de un portaviones en el océano Atlántico.

13/16
© AP Photo / Omar Sanadiki

Un vendedor esperando compradores en un suburbio destruido de la capital siria, Damasco.

14/16
© AP Photo / Aaron Favila

Una familia filipina bañándose frente a edificios dañados por el reciente terremoto.

15/16
© AP Photo / Aurelien Morissard

El diseñador Andreas Kronthaler dándole un beso a la modelo Heidi Klum tras el desfile de la colección de Vivienne Westwood en París.

16/16
