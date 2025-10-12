Milei cantando, marchas por Palestina y monjes sobre espuma de poliestireno, en las fotos de la semana
La vencedora del certamen Miss Rusia 2024, Valentina Alexéyeva (en el centro), durante la final del concurso Miss Rusia 2025.
Superluna al fondo del monumento al emperador ruso Nicolás I en San Petersburgo.
Enfrentamientos entre la Policía y manifestantes durante una protesta en apoyo a Palestina en Barcelona.
Olas gigantes estrellándose contra el muro del puerto de Porthcawl, Reino Unido.
Peregrinos argentinos en Buenos Aires durante la procesión anual hacia la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.
El presidente argentino, Javier Milei, cantando durante la presentación de su nuevo libro La Construcción del Milagro.
Excavación del esqueleto de una ballena de aleta (Balaenoptera physalus) de 14 metros varada en la costa turca en 2021 y posteriormente sepultada para su uso en investigaciones científicas.
Modelos actuando en el desfile de la colección femenina Paula Canovas Del Vas Primavera/Verano 2026 en el marco de la Semana de la Moda de París.
Manifestantes y fuerzas antidisturbios se enfrentan durante una concentración en conmemoración de los 57 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco, México.
Monjes tailandeses navegan por el recinto inundado del templo Wat Kai Tia utilizando una gran lámina de espuma de poliestireno a modo de balsa.
Israelíes se manifiestan por la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y el alto el fuego en la Franja de Gaza.
Actuación de un sistema de ingeniería ruso de minado remoto Zemledeliye en la zona de la operación militar especial en Ucrania.
El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump en la celebración del 250.º aniversario de la Armada de EEUU, a bordo de un portaviones en el océano Atlántico.
Un vendedor esperando compradores en un suburbio destruido de la capital siria, Damasco.
Una familia filipina bañándose frente a edificios dañados por el reciente terremoto.
El diseñador Andreas Kronthaler dándole un beso a la modelo Heidi Klum tras el desfile de la colección de Vivienne Westwood en París.
