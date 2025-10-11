https://noticiaslatam.lat/20251011/mexicanos-que-viven-en-eeuu-venden-plasma-para-tener-mayores-ingresos-1167426222.html

Mexicanos que viven en EEUU venden plasma para tener mayores ingresos

Ya sea por falta de trabajo o, simplemente, un salario que no alcanza, algunos mexicanos han acudido a clínicas en Estados Unidos para vender su plasma...

"La industria del plasma en Estados Unidos ha encontrado en la precariedad laboral, las emergencias económicas o la pobreza de la gente en la frontera mexicana una oportunidad de hacer negocio, tal y como lo reconoce el propio Gobierno estadunidense, empresas y analistas de diversas universidades", expuso el medio.Y esto se refleja en diversos estudios. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que, el 69% del plasma utilizado en los nosocomios internacionales proviene de la venta de "donadores remunerados"."Esto es alrededor de 13 millones de litros anuales del total de 19 millones de todo el mundo; el resto, seis millones, son donadores voluntarios", refirió el rotativo.Ahí EEUU entra en el tablero. Según la OMS, del 65% total del plasma comprado a personas en todos los países, es originario de la nación norteamericana. Es decir, equivale a 8,5 millones de litros.Según Milenio, si bien no hay cifras oficiales sobre cuántos mexicanos venden su plasma, la Asociación de Terapéutica de Proteínas Plasmáticas contabilizó, al menos, 52 centros donde se compra este elemento, todos ubicados cerca del país latinoamericano.Y es que, para las firmas, esto es un gran negocio. De acuerdo con Coherent Market Insights, una firma global de consultoría e investigación de mercados, este sector alcanzará un valor de 38.800 millones de dólares a finales de este 2025 y se espera que alcance los 79.500 millones para 2032.

