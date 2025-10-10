Mundo
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
Los otros temas del pódcast son la destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, las razones del endurecimiento de la retórica pública de Donald Trump hacia Rusia, las causas de la obsesión estadounidense por derrocar a Nicolás Maduro, así como la condena a prisión de los autores materiales del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner.
Noticias
es_ES
Cuál es el mayor riesgo para el proceso de paz en la Franja de Gaza
Cuál es el mayor riesgo para el proceso de paz en la Franja de Gaza
Cuál es el mayor riesgo para el proceso de paz en la Franja de Gaza

La mala tradición israelí de dinamitar las fórmulas de arreglo del conflicto con Palestina es lo que amarga la esperanza en cuanto al buen desenlace de las actuales conversaciones entre Tel-Aviv y la Franja de Gaza, sostienen los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos'.
Los otros temas del pódcast son la destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, las razones del endurecimiento de la retórica pública de Donald Trump hacia Rusia, las causas de la obsesión estadounidense por derrocar a Nicolás Maduro, así como la condena a prisión de los autores materiales del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner.
