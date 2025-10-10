https://noticiaslatam.lat/20251010/abusos-sexuales-e-ineficacia-por-que-los-cascos-azules-no-son-tan-queridos-en-todo-el-mundo-1167354783.html

Abusos sexuales e ineficacia: ¿por qué los Cascos Azules no son tan queridos en todo el mundo?



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que, por falta de presupuesto, reducirá el volumen de sus Fuerzas de Paz, que fueron creadas en 1948 en plena Guerra Fría. "Esto se traduce en que entre 13.000 y 14.000 militares y policías serán repatriados a sus países", indicó el organismo dirigido por Antonio Guterres.Según la ONU, el presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz previsto para 2025-2026 es de alrededor de 5.400 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones "deberían provenir de EEUU y 1.200 millones de China". Sin embargo, precisó, Washington notificó a la organización que sólo contribuirán este año con 682 millones de dólares, de los cuales 85 millones están reservados para la futura oficina de apoyo de la ONU a la nueva misión internacional en Haití. Desde su fundación, los Cascos Azules tienen el objetivo de mantener "zonas de paz" o "monitoreo" en conflictos armados internacionales. A lo largo de las últimas décadas, han estado en diferentes guerras en África, Asia, Europa y Oriente Medio. Actualmente, dice la ONU, hay alrededor de 52.000 hombres y mujeres que sirven en 11 zonas de conflicto en todo el mundo.Durante más de 75 años, las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas han intervenido en decenas de conflictos, desde la guerra árabe-israelí de 1948 hasta las Guerras Yugoslavas de finales del siglo XX, pasando por conflagraciones armadas en África, Oriente Medio, Asía y América Latina. Este ejército actúa por mandato directo del Consejo de Seguridad y está conformado por militares y policías de diversas naciones. Actualmente, según cifras oficiales, los países que más aportan efectivos son: Sin embargo, los Cascos Azules se han visto inmersos en varias denuncias por abuso sexual y explotación, sobre todo en países africanos como Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán del Sur, Liberia y Sierra Leona, por mencionar algunos, aunque también se han informado de casos similares en Haití, Camboya y Bosnia y Herzegovina, según organizaciones civiles y medios internacionales. Los registros de estas acusaciones datan, por lo menos, desde el año 2000.La ONU nunca ha dado una cifra exacta de las acusaciones. Sin embargo, las estadísticas independientes son alarmantes. La agencia 'AP', por ejemplo, reportó unas 2.000 denuncias en Haití contra los Cascos Azules y otro tipo de personal de la ONU entre 2004 y 2017, periodo en el que este cuerpo de seguridad fue desplegado en la isla caribeña para aliviar la tensa situación por la violencia, la pobreza y los desastres naturales. Más de 300 víctimas eran menores de edad, indica el informe. "Sólo una fracción de los perpetradores fue a prisión", agrega.Otro estudio elaborado por la Universidad de Birmingham y la Universidad de Queen concluyó que, en poco más de una década, fueron concebidos 265 niños entre soldados de la ONU y mujeres haitianas, muchos de ellos producto de violaciones. Varios de esos infantes fueron llamados Petit MINUSTAH’, en referencia al acrónimo de la misión de paz de la ONU en Haití.Los casos se repiten en otras naciones. Tan solo en 2021, la ONU reconoció haber recibido 387 denuncias por supuestos abusos sexuales cometidos por su personal sobre el terreno, sobre todo en África.Las cifras no son dadas a conocer periódicamente, pero en 2023, por ejemplo, el organismo informó sobre la suspensión y detención de ocho efectivos de las fuerzas de paz en el Congo por denuncias de explotación sexual. Los casos, sin embargo, se conocen desde que Kofi Annan era secretario general a inicios de los 2000.Fue hasta 2016, durante la gestión de Ban Ki-moon, que el Consejo de Seguridad aprobó su primera resolución para tratar de frenar los abusos sexuales cometidos por sus tropas de paz, al tomar la decisión de "repatriar las unidades militares o policiales de allí donde haya pruebas creíbles de explotación sexual y abusos generalizados o sistemáticos".

