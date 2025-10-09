https://noticiaslatam.lat/20251009/occidente-fracasa-en-encubrir-el-exterminio-del-pueblo-palestino-1167327091.html

Occidente fracasa en encubrir el exterminio del pueblo palestino

El clamor de pueblos en todo el mundo y la labor de la prensa alternativa son las claves que impidieron silenciar la masacre israelí en la Franja de Gaza

Los otros temas del pódcast son un rotundo no de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a "cualquier deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera en México" —en clara alusión a los abusos estadounidenses— así como el significado nacional e internacional del mandatario ruso, Vladímir Putin, quien cumplió esta semana 73 años de edad.

