Occidente fracasa en encubrir el exterminio del pueblo palestino
Occidente fracasa en encubrir el exterminio del pueblo palestino
09.10.2025
Los otros temas del pódcast son un rotundo no de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a "cualquier deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera en México" —en clara alusión a los abusos estadounidenses— así como el significado nacional e internacional del mandatario ruso, Vladímir Putin, quien cumplió esta semana 73 años de edad.
Occidente fracasa en encubrir el exterminio del pueblo palestino
Occidente fracasa en encubrir el exterminio del pueblo palestino
Occidente fracasa en encubrir el exterminio del pueblo palestino
El clamor de pueblos en todo el mundo y la labor de la prensa alternativa son las claves que impidieron silenciar la masacre israelí en la Franja de Gaza y forzaron a sus cómplices europeos a dar marcha atrás en su implicación en el exterminio humano en el enclave palestino, coinciden los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya.
Los otros temas del pódcast son un rotundo no de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a "cualquier deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera en México" —en clara alusión a los abusos estadounidenses— así como el significado nacional e internacional del mandatario ruso, Vladímir Putin, quien cumplió esta semana 73 años de edad.