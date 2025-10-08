https://noticiaslatam.lat/20251008/rusia-libera-una-localidad-mas-y-registra-unas-1500-bajas-militares-ucranianas-en-el-ultimo-dia-1167293591.html

Rusia libera una localidad más y registra unas 1.500 bajas militares ucranianas en el último día

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Novogrigórovka, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en... 08.10.2025, Sputnik Mundo

En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 445 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas hasta 225 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 385 en la de la agrupación Este, hasta 220 en la del grupo Norte, hasta 155 en la del grupo Sur y alrededor de 70 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, Rusia asestó golpes contra una subestación de tracción ferroviaria y el material rodante utilizado para el traslado de las FFAA de Ucrania, un aeródromo militar, talleres y almacenes de drones y un depósito de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.Las tropas rusas también alcanzaron dos carros de combate, un vehículo blindado Humvee, un MaxxPro, dos estaciones de radar AN/TPQ-50 y un obús M777, todos fabricados en EEUU, al igual que una estación de radar RADA producida en Israel, dos obuses Panzerhaubitze 2000 alemanes, un Caesar francés y un Krab polaco.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas guiadas, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 218 drones.

