https://noticiaslatam.lat/20251008/rusia-libera-una-localidad-mas-y-registra-unas-1500-bajas-militares-ucranianas-en-el-ultimo-dia-1167293591.html
Rusia libera una localidad más y registra unas 1.500 bajas militares ucranianas en el último día
Rusia libera una localidad más y registra unas 1.500 bajas militares ucranianas en el último día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Novogrigórovka, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en... 08.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-08T16:22+0000
2025-10-08T16:22+0000
2025-10-08T16:22+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/08/1167291189_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_39751299c130cd76234410c9928bba9f.jpg
En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 445 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas hasta 225 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 385 en la de la agrupación Este, hasta 220 en la del grupo Norte, hasta 155 en la del grupo Sur y alrededor de 70 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, Rusia asestó golpes contra una subestación de tracción ferroviaria y el material rodante utilizado para el traslado de las FFAA de Ucrania, un aeródromo militar, talleres y almacenes de drones y un depósito de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.Las tropas rusas también alcanzaron dos carros de combate, un vehículo blindado Humvee, un MaxxPro, dos estaciones de radar AN/TPQ-50 y un obús M777, todos fabricados en EEUU, al igual que una estación de radar RADA producida en Israel, dos obuses Panzerhaubitze 2000 alemanes, un Caesar francés y un Krab polaco.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas guiadas, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 218 drones.
https://noticiaslatam.lat/20251008/1167289807.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/08/1167291189_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_f7679eebb55228abedbc44c8be725c40.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Rusia libera una localidad más y registra unas 1.500 bajas militares ucranianas en el último día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Novogrigórovka, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en la última jornada, Ucrania perdió unos 1.500 soldados, agregan desde el ente castrense.
"Como resultado de las operaciones ofensivas, unidades del grupo de tropas Este liberaron la localidad de Novogrigórovka, en la región de Zaporozhie", señala el comunicado.
En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 445 militares abatidos.
Se suman a estas pérdidas hasta 225 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 385 en la de la agrupación Este, hasta 220 en la del grupo Norte, hasta 155 en la del grupo Sur y alrededor de 70 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra una subestación de tracción ferroviaria y el material rodante utilizado para el traslado de las FFAA de Ucrania, un aeródromo militar, talleres y almacenes de drones y un depósito de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.
Las tropas rusas también alcanzaron dos carros de combate, un vehículo blindado Humvee, un MaxxPro, dos estaciones de radar AN/TPQ-50 y un obús M777, todos fabricados en EEUU, al igual que una estación de radar RADA producida en Israel, dos obuses Panzerhaubitze 2000 alemanes, un Caesar francés y un Krab polaco.
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas guiadas, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 218 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 88.945 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.394 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.597 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.241 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.382 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.