'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Putin advierte a las élites intelectuales rusas de no repetir el error de las europeas
Putin advierte a las élites intelectuales rusas de no repetir el error de las europeas
Las élites europeas están engañando a sus ciudadanos, alimentando la histeria antirrusa, para así sacarles los recursos para alimentar a la industria... 08.10.2025, Sputnik Mundo
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre por qué Putin tachó de "absurdas" las declaraciones de que Rusia podría atacar a la OTAN, por qué el presidente ruso calificó de "dolor" el conflicto en Ucrania y por qué defiende la existencia de la ONU, aunque con condiciones.
Putin advierte a las élites intelectuales rusas de no repetir el error de las europeas
Las élites europeas están engañando a sus ciudadanos, alimentando la histeria antirrusa, para así sacarles los recursos para alimentar a la industria armamentista al tiempo que reducen los servicios sociales, declaró Vladímir Putin durante su intervención en el Club de Debates de Valdái.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre por qué Putin tachó de "absurdas" las declaraciones de que Rusia podría atacar a la OTAN, por qué el presidente ruso calificó de "dolor" el conflicto en Ucrania y por qué defiende la existencia de la ONU, aunque con condiciones.
