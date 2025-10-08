https://noticiaslatam.lat/20251008/putin-advierte-a-las-elites-intelectuales-rusas-de-no-repetir-el-error-de-las-europeas-1167297602.html
Putin advierte a las élites intelectuales rusas de no repetir el error de las europeas
Putin advierte a las élites intelectuales rusas de no repetir el error de las europeas
Las élites europeas están engañando a sus ciudadanos, alimentando la histeria antirrusa, para así sacarles los recursos para alimentar a la industria... 08.10.2025, Sputnik Mundo
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre por qué Putin tachó de "absurdas" las declaraciones de que Rusia podría atacar a la OTAN, por qué el presidente ruso calificó de "dolor" el conflicto en Ucrania y por qué defiende la existencia de la ONU, aunque con condiciones.
Las élites europeas están engañando a sus ciudadanos, alimentando la histeria antirrusa, para así sacarles los recursos para alimentar a la industria armamentista al tiempo que reducen los servicios sociales, declaró Vladímir Putin durante su intervención en el Club de Debates de Valdái.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre por qué Putin tachó de "absurdas" las declaraciones de que Rusia podría atacar a la OTAN, por qué el presidente ruso calificó de "dolor" el conflicto en Ucrania y por qué defiende la existencia de la ONU, aunque con condiciones.