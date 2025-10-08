Especialistas alertan el aumento de cirugías plásticas en menores de edad en México
En 2020, México se posicionó en el octavo lugar mundial en cirugías de aumento de busto en menores de 18 años, informa el diario local 'El Universal', citando datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica (ISAPS).
En septiembre, una adolescente de 14 años falleció en el país latinoamericano tras complicaciones, presuntamente ocasionadas, por una cirugía estética a la que se sometió con el permiso de su madre.
Lo anterior reavivó el debate sobre este tipo de operaciones en menores de edad y puso la lupa en los vacíos legales que permiten que no exista una edad mínima para realizarlas.
Al respecto, expertos consultados por El Universal advirtieron que las cirugías estéticas conllevan riesgos considerables cuando se trata de adolescentes, debido a que sus cuerpos continúan en desarrollo.
Por ejemplo, los implantes mamarios en esta etapa, sostiene el medio, implican mayores riesgos porque las pacientes pueden requerir múltiples cirugías a lo largo de su vida.
Es decir, una vez que son colocados los injertos, la recomendación es retirarlos o reemplazarlos después de 10 años para evitar roturas o contracturas capsulares, explica el artículo.
"Eso implica exponerse varias veces a los riesgos de una operación, como infecciones, sangrados o pérdida de sensibilidad", resalta.
Además, si el cuerpo rechaza los implantes, se puede presentar síndrome ASIA (Autoinmune/Inflamatorio Inducido por Adyuvantes), una reacción inmunológica que se caracteriza por dolores musculares, cefaleas, náuseas, insomnio o hipersomnia.
En algunos casos, agrega el artículo, existe riesgo de linfoma anaplásico de células gigantes, un tipo de cáncer que se asocia a la presencia de implantes por periodos prolongados de tiempo.
Dicho de otra manera: "si te operas más joven, el tiempo de exposición será mayor".
Otro problema es la ausencia de una prohibición explícita en la legislación vigente, por lo que este vacío se interpreta de forma errónea, se lee en la nota. Mientras que, para realizar una cirugía es necesario el consentimiento informado, lo que implica conocer los riesgos y beneficios para que al paciente autorice con su firma.
Sin embargo, el artículo remarca que un adolescente no puede firmar dicho documento, únicamente sus padres.
"Con la firma de uno es suficiente, a menos que el otro haya manifestado formalmente su oposición", sostiene.
Si bien la Ley General de Salud establece en su artículo 272 Bis que todo procedimiento médico-quirúrgico debe realizarse por un experto certificado y en un establecimiento con licencia sanitaria, el medio advierte la falta de vigilancia y aplicación de la norma.
Por otro lado, los expertos consultados señalan la importancia de la salud mental, toda vez que los estándares de belleza y el bullying pueden derivar en trastornos como dismorfia corporal. En ese sentido, recomiendan una evaluación psicológica en caso de un menor que desee someterse a una operación estética.
