Rusia libera 2 localidades y alcanza 4 sistemas lanzacohetes múltiples ucranianos en un día
Las FFAA de Rusia liberaron los asentamientos de Fiódorovka, en la república popular de Donetsk, y de Novovasílevskoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas destruyeron los lanzadores de sistemas lanzacohetes múltiples Himars y M270 MLRS estadounidenses, APR-40 rumano y RAK-SA-12 croata.
"Como resultado de las operaciones activas y decisivas de unidades del grupo de tropas Este, fue liberada la localidad de Novovasílevskoye, en la región de Zaporozhie", señala el comunicado.
Durante la liberación del asentamiento, los militares del grupo tomaron el control de una sección del terreno de más de 4 kilómetros cuadrados a lo largo de la orilla derecha del río Yanchur, reportan desde la entidad castrense.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra la infraestructura energética y de transporte, depósitos de combustible que abastecían las actividades de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 148 zonas.
En la última jornada, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, dos vehículos blindados Humvee, un MaxxPro, una estación radar AN/TPQ-50, y un obús M198, todos fabricados en EEUU, detallaron.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó tres bombas guiadas, 16 proyectiles del sistema Himars y derribó 416 aeronaves aéreas no tripuladas.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.355 militares en las últimas 24 horas. De acuerdo con el ministerio ruso, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 100 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 365 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 88.945 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.394 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.597 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.241 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.382 vehículos militares especiales.
