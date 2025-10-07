https://noticiaslatam.lat/20251007/rusia-libera-2-localidades-y-alcanza-4-sistemas-lanzacohetes-multiples-ucranianos-en-un-dia-1167251525.html

Rusia libera 2 localidades y alcanza 4 sistemas lanzacohetes múltiples ucranianos en un día

Las FFAA de Rusia liberaron los asentamientos de Fiódorovka, en la república popular de Donetsk, y de Novovasílevskoye, en la región de Zaporozhie, informan... 07.10.2025, Sputnik Mundo

Durante la liberación del asentamiento, los militares del grupo tomaron el control de una sección del terreno de más de 4 kilómetros cuadrados a lo largo de la orilla derecha del río Yanchur, reportan desde la entidad castrense.Asimismo, Rusia asestó golpes contra la infraestructura energética y de transporte, depósitos de combustible que abastecían las actividades de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 148 zonas.En la última jornada, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, dos vehículos blindados Humvee, un MaxxPro, una estación radar AN/TPQ-50, y un obús M198, todos fabricados en EEUU, detallaron.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó tres bombas guiadas, 16 proyectiles del sistema Himars y derribó 416 aeronaves aéreas no tripuladas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.355 militares en las últimas 24 horas. De acuerdo con el ministerio ruso, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 100 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 365 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.

