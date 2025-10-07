https://noticiaslatam.lat/20251007/manifestantes-en-tel-aviv-exigen-un-alto-el-fuego-y-la-liberacion-de-los-rehenes--1167259605.html

Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes

Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes

Sputnik Mundo

Los israelíes marcan el segundo aniversario de los trágicos acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando en el ataque de Hamás murieron más de 1200... 07.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-07T16:16+0000

2025-10-07T16:16+0000

2025-10-07T16:30+0000

internacional

hamás

🌍 oriente medio

palestina

israel

📰 conflicto palestino-israelí

sociedad

🛡️ zonas de conflicto

protestas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/07/1167259687_0:32:594:366_1920x0_80_0_0_7eb99a25700579e728e63ad3b2d03080.jpg

Reunidos en la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv y en otros lugares conmemorativos por todo el país, los manifestantes instan a las autoridades a tomar medidas decisivas para resolver el conflicto y liberar a los rehenes.Sputnik te presenta la transmisión en vivo.Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados. La ofensiva militar israelí ha dejado hasta el momento más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.000 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí. Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.

palestina

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hamás, 🌍 oriente medio, palestina, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, sociedad, 🛡️ zonas de conflicto, protestas