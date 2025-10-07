https://noticiaslatam.lat/20251007/manifestantes-en-tel-aviv-exigen-un-alto-el-fuego-y-la-liberacion-de-los-rehenes--1167259605.html
Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes
Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes
Sputnik Mundo
Los israelíes marcan el segundo aniversario de los trágicos acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando en el ataque de Hamás murieron más de 1200... 07.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-07T16:16+0000
2025-10-07T16:16+0000
2025-10-07T16:30+0000
internacional
hamás
🌍 oriente medio
palestina
israel
📰 conflicto palestino-israelí
sociedad
🛡️ zonas de conflicto
protestas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/07/1167259687_0:32:594:366_1920x0_80_0_0_7eb99a25700579e728e63ad3b2d03080.jpg
Reunidos en la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv y en otros lugares conmemorativos por todo el país, los manifestantes instan a las autoridades a tomar medidas decisivas para resolver el conflicto y liberar a los rehenes.Sputnik te presenta la transmisión en vivo.Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados. La ofensiva militar israelí ha dejado hasta el momento más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.000 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí. Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.
palestina
israel
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/07/1167259687_34:0:562:396_1920x0_80_0_0_d058d387a52f127f812742f424eb9b5f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hamás, 🌍 oriente medio, palestina, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, sociedad, 🛡️ zonas de conflicto, protestas
hamás, 🌍 oriente medio, palestina, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, sociedad, 🛡️ zonas de conflicto, protestas
Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes
16:16 GMT 07.10.2025 (actualizado: 16:30 GMT 07.10.2025)
Los israelíes marcan el segundo aniversario de los trágicos acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando en el ataque de Hamás murieron más de 1200 israelíes y más de 250 fueron tomados como rehenes.
Reunidos en la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv y en otros lugares conmemorativos por todo el país, los manifestantes instan a las autoridades a tomar medidas decisivas para resolver el conflicto y liberar a los rehenes.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo.
Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados.
La ofensiva militar israelí
ha dejado hasta el momento más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.000 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.
Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.