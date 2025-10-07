Mundo
EN VIVO: Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251007/manifestantes-en-tel-aviv-exigen-un-alto-el-fuego-y-la-liberacion-de-los-rehenes--1167259605.html
Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes
Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes
Sputnik Mundo
Los israelíes marcan el segundo aniversario de los trágicos acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando en el ataque de Hamás murieron más de 1200... 07.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-07T16:16+0000
2025-10-07T16:30+0000
internacional
hamás
🌍 oriente medio
palestina
israel
📰 conflicto palestino-israelí
sociedad
🛡️ zonas de conflicto
protestas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/07/1167259687_0:32:594:366_1920x0_80_0_0_7eb99a25700579e728e63ad3b2d03080.jpg
Reunidos en la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv y en otros lugares conmemorativos por todo el país, los manifestantes instan a las autoridades a tomar medidas decisivas para resolver el conflicto y liberar a los rehenes.Sputnik te presenta la transmisión en vivo.Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados. La ofensiva militar israelí ha dejado hasta el momento más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.000 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí. Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.
palestina
israel
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/07/1167259687_34:0:562:396_1920x0_80_0_0_d058d387a52f127f812742f424eb9b5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hamás, 🌍 oriente medio, palestina, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, sociedad, 🛡️ zonas de conflicto, protestas
hamás, 🌍 oriente medio, palestina, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, sociedad, 🛡️ zonas de conflicto, protestas

Manifestantes en Tel Aviv exigen un alto el fuego y la liberación de los rehenes

16:16 GMT 07.10.2025 (actualizado: 16:30 GMT 07.10.2025)
© Getty Images / Jeff J Mitchell / StaffLa vigilia se lleva a cabo en solidaridad con las familias de las víctimas y los sobrevivientes dos años después de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel
La vigilia se lleva a cabo en solidaridad con las familias de las víctimas y los sobrevivientes dos años después de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Jeff J Mitchell / Staff
Síguenos en
Los israelíes marcan el segundo aniversario de los trágicos acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando en el ataque de Hamás murieron más de 1200 israelíes y más de 250 fueron tomados como rehenes.
Reunidos en la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv y en otros lugares conmemorativos por todo el país, los manifestantes instan a las autoridades a tomar medidas decisivas para resolver el conflicto y liberar a los rehenes.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo.
Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados.
La ofensiva militar israelí ha dejado hasta el momento más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.000 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.
Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала