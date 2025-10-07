Mundo
Líderes mundiales felicitan a Putin por su cumpleaños
Este día marca el 73.º aniversario del presidente de Rusia, Vladímir Putin. A pesar de la ocasión, el mandatario ruso se encuentra en su puesto de trabajo...
rusia, vladímir putin, cumpleaños

Líderes mundiales felicitan a Putin por su cumpleaños

18:38 GMT 07.10.2025 (actualizado: 19:01 GMT 07.10.2025)
Este día marca el 73.º aniversario del presidente de Rusia, Vladímir Putin. A pesar de la ocasión, el mandatario ruso se encuentra en su puesto de trabajo, donde a lo largo del día recibió una gran multitud de llamadas de sus pares de todo el mundo.
Desde el Kremlin indicaron que Putin y sus contrapartes, en estas llamadas telefónicas, también "abordan de manera breve cuestiones apremiantes". Hasta el momento, el líder ruso ha recibido felicitaciones de varios jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos:

China

El Kremlin destacó que el presidente chino, Xi Jinping, transmitió saludos afectuosos y singulares.

La India

El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron temas de la agenda bilateral. Modi también felicitó a Putin por su cumpleaños, deseándole "buena salud y éxito en todos sus empeños", informa la agencia de noticias india ANI.

Nicaragua

Los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron felicitaciones a Putin, deseándole "salud, más logros y felicidad por las victorias que su pueblo y su Gobierno construyen y defienden en favor de la justicia, la verdad y el respeto a todos los derechos".

Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, deseó al mandatario ruso buena salud y éxitos personales, para que "pueda seguir liderando con éxito a la nación hermana".

Corea del Norte

Tras felicitar al presidente ruso, el líder norcoreano, Kim Jong-un, destacó el papel excepcional de Putin en la construcción y el liderazgo de un nuevo mundo multipolar, concluyendo que "la amistad entre Pionyang y Moscú será eterna".

Bielorrusia

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, fue de los primeros en felicitar al líder ruso, subrayando en un mensaje de felicitación su "integridad, propósito claro, fidelidad al deber, sabiduría política, compromiso excepcional con la patria y firme voluntad para proteger sus intereses nacionales".
Líderes de la CEI

Los dirigentes de las naciones de la Comunidad de Estados Independientes enviaron cálidas felicitaciones a Vladímir Putin por vía telefónica, entre ellos:
El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev
El primer ministro de la República de Armenia, Nikól Pashinián
El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev
El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon
El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev

Moldavia

Igor Dodon, líder del Partido Socialista de Moldavia, al felicitar a Putin, señaló que "pese a las difíciles condiciones políticas y la política poco amistosa de las actuales autoridades moldavas, la mayoría de nuestros ciudadanos aún consideran a Rusia un socio estratégico, un aliado sólido y un amigo".

Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue el primero de los líderes mundiales en felicitar a Vladímir Putin por su cumpleaños. Netanyahu envió un mensaje personal al líder ruso, en el que destacó la importancia de las relaciones bilaterales y expresó su esperanza de continuar el diálogo constructivo entre ambos países.
Entre otros líderes de naciones que felicitaron calurosamente al presidente ruso estuvieron el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el líder de la República Srpska, Milorad Dodik, el presidente de Osetia del Sur, Alán Gaglóev, la jefa de Gagaúzia, Evghenia Gutul, y el reyde Bahréin, el jeque Hamad bin Isa Al Jalifa.
