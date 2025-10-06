Mundo
Más de 1.000 soldados israelíes murieron desde que comenzó la ofensiva en Gaza
06.10.2025
Un 42% de los fallecidos eran menores de 21 años, según el documento publicado previo al segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, que desató la guerra en Gaza.El 7 de octubre de 2023, una operación relámpago de Hamás contra Israel causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos. Más de 250 personas fueron tomadas como rehenes.Desde entonces, los continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.400 heridos, además, han sumido al territorio palestino en una situación de catástrofe humanitaria.Las acciones de Israel en Gaza han sido duramente condenadas por la comunidad internacionalDesde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.
israel, franja de gaza, hamás
06:42 GMT 06.10.2025
Un total de 1.152 uniformados entre militares y agentes de diversos cuerpos de seguridad israelíes murieron desde que comenzó la ofensiva en la Franja de Gaza, según un informe publicado por el Ministerio de Defensa del país hebreo.
Un 42% de los fallecidos eran menores de 21 años, según el documento publicado previo al segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, que desató la guerra en Gaza.
El 7 de octubre de 2023, una operación relámpago de Hamás contra Israel causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos. Más de 250 personas fueron tomadas como rehenes.
Desde entonces, los continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.400 heridos, además, han sumido al territorio palestino en una situación de catástrofe humanitaria.
Las acciones de Israel en Gaza han sido duramente condenadas por la comunidad internacional
Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.
