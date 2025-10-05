https://noticiaslatam.lat/20251005/gobierno-de-mexico-busca-fortalecer-el-marco-legal-para-la-proteccion-del-agua-1167191386.html

Gobierno de México busca fortalecer el marco legal para la protección del agua

Gobierno de México busca fortalecer el marco legal para la protección del agua

Sputnik Mundo

El Gobierno de México impulsa una reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el objetivo de endurecer significativamente las penas contra el robo y uso... 05.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-05T10:31+0000

2025-10-05T10:31+0000

2025-10-05T10:31+0000

américa latina

sociedad

claudia sheinbaum

medioambiente

gobierno de méxico

méxico

agua

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/05/1167191518_0:245:3067:1970_1920x0_80_0_0_d20daf4de1cd3650658925142ec626a0.jpg

La iniciativa se inscribe en el objetivo de la actual Administración del país latinoamericano para expedir una Ley General de Aguas que devuelva el control del recurso como bien de la nación, buscando erradicar prácticas de acaparamiento y corrupción.La iniciativa, difundida por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria tras el adelanto de la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana durante una conferencia de prensa, busca garantizar el acceso al agua para toda la sociedad civil a través del fortalecimiento de las sanciones a prácticas que afectan la disponibilidad del recurso, indica el texto.Actualmente, la LAN vigente no contempla penas de prisión para el robo de agua, un vacío legal que esta reforma busca corregir al adicionar delitos al Código Penal Federal. El anteproyecto de ley, que será debatido en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría, establece una severidad mucho mayor al elevar el monto máximo de las multas de 2 millones a más de 5 millones de pesos, dependiendo de la transgresión cometida, además de establecer penas de cárcel de hasta 12 años para diversas conductas ilícitas.Entre los delitos que podrán ameritar la cárcel se encuentran el traslado de aguas nacionales sin la autorización debida, el desvío de cauces que ponga en riesgo a la población o a los ecosistemas y la manipulación de equipos de medición para simular consumos inferiores a los reales.La reforma también pone un fuerte énfasis en castigar la corrupción y el abuso de poder. Se contemplan penas de dos a 12 años de prisión para los servidores públicos que otorguen concesiones o asignaciones a cambio de beneficios indebidos. Asimismo, se sancionará con hasta 12 años de cárcel a quienes busquen obtener títulos de concesión mediante sobornos.Otras faltas administrativas tipificadas incluyen la explotación de volúmenes superiores a los autorizados, la transmisión indebida de títulos de concesión, y el cambio de uso del agua sin permiso, previendo la clausura definitiva de las obras y la revocación de las concesiones.Más allá de las sanciones, la iniciativa introduce por primera vez el concepto de "responsabilidad hídrica", destinado a reconocer y premiar las buenas prácticas de los concesionarios y asignatarios que demuestren un manejo transparente y adecuado del recurso.

https://noticiaslatam.lat/20251004/1167189264.html

https://noticiaslatam.lat/20251004/1167162205.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, claudia sheinbaum, medioambiente, gobierno de méxico, méxico, agua