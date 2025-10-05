https://noticiaslatam.lat/20251005/fuerzas-rusas-liberan-un-asentamiento-y-alcanzan-un-sistema-himars-en-la-ultima-jornada-de-combates-1167199215.html

Fuerzas rusas liberan un asentamiento y alcanzan un sistema Himars en la última jornada de combates

Fuerzas rusas liberan un asentamiento y alcanzan un sistema Himars en la última jornada de combates

05.10.2025

Durante la noche del 4 al 5 de octubre, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares de Ucrania e instalaciones de infraestructura de gas y energía que garantizaban su funcionamiento.Asimismo, las FFAA rusas asestaron golpes contra el material rodante involucrado en el transporte ferroviario de armas y equipos militares de las tropas de Kiev a la región de Donbás y un centro de abastecimiento con combustible a las FFAA de Ucrania.Además, fueron alcanzados almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance y de sistemas lanzacohetes múltiples Himars, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 137 zonas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.300 militares. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 430 soldados ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 militares ucranianos y el grupo Este más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.Las tropas rusas neutralizaron un carro de combate y nueve vehículos blindados, incluidos un Senator canadiense y un Kirpi turco, al igual que un lanzador del sistema Himars estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 145 aeronaves no tripuladas, en las últimas 24 horas.

