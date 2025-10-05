Fuerzas rusas liberan un asentamiento y alcanzan un sistema Himars en la última jornada de combates
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kuzmínovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el último día, fueron alcanzados almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance y de sistemas lanzacohetes múltiples Himars de fuerzas ucranianas, agregan.
"Unidades del grupo de tropas Sur liberaron, como resultado de operaciones activas y enérgicas, la localidad de Kuzmínovka, en la república popular de Donetsk", señala el informe diario.
Durante la noche del 4 al 5 de octubre, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares de Ucrania e instalaciones de infraestructura de gas y energía que garantizaban su funcionamiento.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", indicaron desde el ente castrense.
Asimismo, las FFAA rusas asestaron golpes contra el material rodante involucrado en el transporte ferroviario de armas y equipos militares de las tropas de Kiev a la región de Donbás y un centro de abastecimiento con combustible a las FFAA de Ucrania.
Además, fueron alcanzados almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance y de sistemas lanzacohetes múltiples Himars, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 137 zonas.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.300 militares. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 430 soldados ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 militares ucranianos y el grupo Este más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
Las tropas rusas neutralizaron un carro de combate y nueve vehículos blindados, incluidos un Senator canadiense y un Kirpi turco, al igual que un lanzador del sistema Himars estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 145 aeronaves no tripuladas, en las últimas 24 horas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 88.173 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.361 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.593 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.195 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.231 vehículos militares especiales.
