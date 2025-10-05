https://noticiaslatam.lat/20251005/claudia-sheinbaum-conmemora-su-primer-ano-de-gobierno-con-un-gran-discurso-nacional-1167195557.html

Claudia Sheinbaum conmemora su primer año de Gobierno con un gran discurso nacional

Claudia Sheinbaum conmemora su primer año de Gobierno con un gran discurso nacional

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, interviene ante el Zócalo de la Ciudad de México para cerrar la gira nacional de rendición de cuentas "La... 05.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-05T17:05+0000

2025-10-05T17:05+0000

2025-10-05T17:05+0000

américa latina

claudia sheinbaum

méxico

política

presidente

presidencia de méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/05/1167195638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a138228c6e5970176b637fcc33d3c134.jpg

"Este domingo 5 de octubre, invitamos al pueblo de México a la rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del primer año de Gobierno", invita la Administración estatal.Sputnik te presenta la transmisión en vivo del acto.Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la presidencia de México, asumió el cargo el 1 de octubre de 2024. De acuerdo con una encuesta elaborada por la consultora Enkoll, la presidenta goza de un 78% de aprobación ciudadana, a un año del inicio de su Gobierno.El porcentaje alcanzado por la jefa de Estado supera al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien consiguió un 72% de aprobación al finalizar su primer año de Administración, según la misma estadística.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, méxico, política, presidente, presidencia de méxico