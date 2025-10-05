Mundo
Claudia Sheinbaum conmemora su primer año de Gobierno con un gran discurso nacional
Claudia Sheinbaum conmemora su primer año de Gobierno con un gran discurso nacional
Claudia Sheinbaum conmemora su primer año de Gobierno con un gran discurso nacional
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, interviene ante el Zócalo de la Ciudad de México para cerrar la gira nacional de rendición de cuentas "La... 05.10.2025, Sputnik Mundo
claudia sheinbaum
méxico
"Este domingo 5 de octubre, invitamos al pueblo de México a la rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del primer año de Gobierno", invita la Administración estatal.Sputnik te presenta la transmisión en vivo del acto.Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la presidencia de México, asumió el cargo el 1 de octubre de 2024. De acuerdo con una encuesta elaborada por la consultora Enkoll, la presidenta goza de un 78% de aprobación ciudadana, a un año del inicio de su Gobierno.El porcentaje alcanzado por la jefa de Estado supera al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien consiguió un 72% de aprobación al finalizar su primer año de Administración, según la misma estadística.
Claudia Sheinbaum conmemora su primer año de Gobierno con un gran discurso nacional

05.10.2025
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, interviene ante el Zócalo de la Ciudad de México para cerrar la gira nacional de rendición de cuentas "La Transformación Avanza".
"Este domingo 5 de octubre, invitamos al pueblo de México a la rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del primer año de Gobierno", invita la Administración estatal.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo del acto.
Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la presidencia de México, asumió el cargo el 1 de octubre de 2024. De acuerdo con una encuesta elaborada por la consultora Enkoll, la presidenta goza de un 78% de aprobación ciudadana, a un año del inicio de su Gobierno.
El porcentaje alcanzado por la jefa de Estado supera al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien consiguió un 72% de aprobación al finalizar su primer año de Administración, según la misma estadística.
