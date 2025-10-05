Mundo
Alemania discutirá la próxima semana el proyecto del servicio militar voluntario
Alemania discutirá la próxima semana el proyecto del servicio militar voluntario
Miembros de la coalición gobernante alemana acordaron iniciar en una semana el debate en el Bundestag (Cámara baja) sobre el proyecto de ley, previamente...
Alemania discutirá la próxima semana el proyecto del servicio militar voluntario

Miembros de la coalición gobernante alemana acordaron iniciar en una semana el debate en el Bundestag (Cámara baja) sobre el proyecto de ley, previamente bloqueado, del servicio militar voluntario, informó la agencia DPA, citando a representantes de la Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana (CDU/CSU) y del Partido Socialdemócrata (SPD).
El pasado 2 de octubre, el periódico Bild informó, citando fuentes, que el bloque CDU/CSU había bloqueado el debate del proyecto de ley porque, "dado el entorno de amenaza", la decisión sobre el servicio militar voluntario fue "poco entusiasta", mientras que muchos políticos del bloque abogaban por el regreso del servicio obligatorio.

"Nos comprometemos a la rápida aprobación de una ley del servicio militar que aborde la tensa situación de seguridad actual. El primer debate en el Bundestag está previsto para dentro de una semana; los líderes de las facciones de la coalición han acordado esto", declaró un representante del SPD, según la agencia. Un representante de la CDU/CSU declaró que el acuerdo correspondiente se había alcanzado hace varios días.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius (SPD), criticó a la CDU/CSU por bloquear el debate del proyecto de ley, calificando sus acciones de "imprudentes".
El proyecto de ley sobre un nuevo modelo de servicio militar voluntario, inspirado en el sueco, cuya entrada en vigor está prevista para principios de 2026, propone exigir a todos los hombres jóvenes nacidos después del 31 de diciembre de 2007 que completen un cuestionario sobre su peso, altura e información personal.
🪖 El discurso de Alemania sobre la amenaza rusa es una tapadera para impulsar la militarización, señala político alemán - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2025
El discurso de Alemania sobre la amenaza rusa es una tapadera "para impulsar la militarización", señala político alemán
23 de septiembre, 10:04 GMT
Las mujeres también podrán completar el cuestionario voluntariamente. Se restablecerán, modernizarán y digitalizarán los sistemas de registro militar. El objetivo de la modernización del servicio militar es fortalecer las fuerzas regulares y de reserva de la Bundeswehr. El proyecto de ley prevé la posibilidad de volver al servicio militar obligatorio solo si la situación de seguridad empeora o se agotan las opciones del servicio voluntario.
El objetivo actual de personal militar es de 203.000 efectivos, pero el tamaño de las fuerzas armadas alemanas ha ido disminuyendo durante dos años consecutivos, situándose en aproximadamente 182.000 en marzo.
La Bundeswehr informó previamente que, en comparación con el objetivo de 2024, el número de militares en activo había vuelto a aumentar. Al 22 de julio de 2025, había aproximadamente 2.000 efectivos más en activo, de los cuales aproximadamente el 75% prestaban servicio voluntario.
