Alemania discutirá la próxima semana el proyecto del servicio militar voluntario

Miembros de la coalición gobernante alemana acordaron iniciar en una semana el debate en el Bundestag (Cámara baja) sobre el proyecto de ley, previamente... 05.10.2025, Sputnik Mundo

defensa

alemania

unión social cristiana (csu)

unión demócrata cristiana de alemania (cdu)

partido socialdemócrata de alemania (spd)

servicio militar

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/05/1167192920_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_a691e1f3112ac7018448d8dd5659cb9f.jpg

El pasado 2 de octubre, el periódico Bild informó, citando fuentes, que el bloque CDU/CSU había bloqueado el debate del proyecto de ley porque, "dado el entorno de amenaza", la decisión sobre el servicio militar voluntario fue "poco entusiasta", mientras que muchos políticos del bloque abogaban por el regreso del servicio obligatorio.El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius (SPD), criticó a la CDU/CSU por bloquear el debate del proyecto de ley, calificando sus acciones de "imprudentes".El proyecto de ley sobre un nuevo modelo de servicio militar voluntario, inspirado en el sueco, cuya entrada en vigor está prevista para principios de 2026, propone exigir a todos los hombres jóvenes nacidos después del 31 de diciembre de 2007 que completen un cuestionario sobre su peso, altura e información personal.Las mujeres también podrán completar el cuestionario voluntariamente. Se restablecerán, modernizarán y digitalizarán los sistemas de registro militar. El objetivo de la modernización del servicio militar es fortalecer las fuerzas regulares y de reserva de la Bundeswehr. El proyecto de ley prevé la posibilidad de volver al servicio militar obligatorio solo si la situación de seguridad empeora o se agotan las opciones del servicio voluntario.El objetivo actual de personal militar es de 203.000 efectivos, pero el tamaño de las fuerzas armadas alemanas ha ido disminuyendo durante dos años consecutivos, situándose en aproximadamente 182.000 en marzo. La Bundeswehr informó previamente que, en comparación con el objetivo de 2024, el número de militares en activo había vuelto a aumentar. Al 22 de julio de 2025, había aproximadamente 2.000 efectivos más en activo, de los cuales aproximadamente el 75% prestaban servicio voluntario.

alemania

alemania, unión social cristiana (csu), unión demócrata cristiana de alemania (cdu), partido socialdemócrata de alemania (spd), servicio militar