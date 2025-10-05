Mundo
Semana de la Moda de París, protestas en Marruecos y cataclismos en Asia, en las fotos de la semana
Semana de la Moda de París, protestas en Marruecos y cataclismos en Asia, en las fotos de la semana
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Los terremotos en Filipinas e... 05.10.2025, Sputnik Mundo
Semana de la Moda de París, protestas en Marruecos y cataclismos en Asia, en las fotos de la semana

Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Los terremotos en Filipinas e Indonesia, las inundaciones en Vietnam y Bangladés, la Semana de la Moda de París, la "diosa viviente" de Nepal y el día de los Castellers de La Merce en Barcelona, entre las fotos de la semana.
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah

Residentes abandonan la zona atacada por las fuerzas israelíes en Gaza.

1/17
© AP Photo / Vadim Ghirda

Soldados esperan fuera de un colegio electoral para votar durante las elecciones parlamentarias en Chisináu, Moldavia.

2/17
© AP Photo / Mamyrael

Manifestantes que protestan contra los cortes crónicos de electricidad y agua se enfrentan a la Policía en Antananarivo, capital de Madagascar.

3/17
© Getty Images / Mario Tama

Un cohete Falcon 9 de SpaceX se eleva tras su lanzamiento desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg con 28 satélites de internet Starlink a bordo, visto desde Altadena, California.

4/17
© Getty Images / NurPhoto/Massimo Valicchia

El papa León XIV y el actor y político Arnold Schwarzenegger asisten a la Conferencia Internacional Generando esperanza para la justicia climática en el municipio italiano de Albano Laziale.

5/17
© Getty Images / Europa Press News/Lorena Sopena

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el día de los Castellers de las Fiestas de La Merce, en la plaza de Sant Jaume.

El día de los Castellers es uno de los actos más emblemáticos, en el se levantan espectaculares torres humanas en la plaza de Sant Jaume.

6/17
© Getty Images / Ezra Acayan

Los equipos de rescate buscan sobrevivientes bajo los escombros de un edificio residencial que se derrumbó el 1 de octubre de 2025 en la ciudad de Bogo, Filipinas.

7/17
© Getty Images / Gamma-Rapho/Victor Virgile

Una modelo desfila por la pasarela durante la Semana de la Moda de París.

8/17
© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

Las fuertes lluvias y las inundaciones están afectando al sur de Vietnam. El tifón Bualoi causó víctimas mortales y una destrucción masiva en casi todo el país.

9/17
© Getty Images / Maruf Rahman/NurPhoto

Las incesantes lluvias inundan las calles de Daca, Bangladés.

10/17
© Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

La deportista australiana Vanessa Low compitiendo en el Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, celebrado en la India.

11/17
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Un niño es detenido durante las protestas de la juventud por reformas en educación y sanidad en Marruecos.

12/17
© Getty Images / Andreas Arnold/dpa/Рicture alliance

Pingüinos atrapan peces al ser alimentados por personas.

13/17
© Getty Images / Robertus Pudyanto

Los equipos de rescate buscan supervivientes en un edificio derrumbado de la escuela islámica Al Khoziny en Indonesia.

14/17
© Getty Images / Hou Yu/China News Service/VCG

La linterna de Zigong se exhibe en el parque del Distrito Cultural de West Kowloon para celebrar el Día Nacional de China.

15/17
© AP Photo / Niranjan Shrestha

La recién nombrada "diosa viviente" de Nepal, Kumari Aryatara Shakya, es llevada por su padre hacia Kumari Ghar, el templo-palacio en Katmandú.

16/17
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Una pareja de recién casados posa en un puente de San Petersburgo, Rusia.

17/17
