Semana de la Moda de París, protestas en Marruecos y cataclismos en Asia, en las fotos de la semana

Residentes abandonan la zona atacada por las fuerzas israelíes en Gaza.
Soldados esperan fuera de un colegio electoral para votar durante las elecciones parlamentarias en Chisináu, Moldavia.
Manifestantes que protestan contra los cortes crónicos de electricidad y agua se enfrentan a la Policía en Antananarivo, capital de Madagascar.
Un cohete Falcon 9 de SpaceX se eleva tras su lanzamiento desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg con 28 satélites de internet Starlink a bordo, visto desde Altadena, California.
El papa León XIV y el actor y político Arnold Schwarzenegger asisten a la Conferencia Internacional Generando esperanza para la justicia climática en el municipio italiano de Albano Laziale.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el día de los Castellers de las Fiestas de La Merce, en la plaza de Sant Jaume.
El día de los Castellers es uno de los actos más emblemáticos, en el se levantan espectaculares torres humanas en la plaza de Sant Jaume.
Los equipos de rescate buscan sobrevivientes bajo los escombros de un edificio residencial que se derrumbó el 1 de octubre de 2025 en la ciudad de Bogo, Filipinas.
Una modelo desfila por la pasarela durante la Semana de la Moda de París.
Las fuertes lluvias y las inundaciones están afectando al sur de Vietnam. El tifón Bualoi causó víctimas mortales y una destrucción masiva en casi todo el país.
Las incesantes lluvias inundan las calles de Daca, Bangladés.
La deportista australiana Vanessa Low compitiendo en el Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, celebrado en la India.
Un niño es detenido durante las protestas de la juventud por reformas en educación y sanidad en Marruecos.
Pingüinos atrapan peces al ser alimentados por personas.
Los equipos de rescate buscan supervivientes en un edificio derrumbado de la escuela islámica Al Khoziny en Indonesia.
La linterna de Zigong se exhibe en el parque del Distrito Cultural de West Kowloon para celebrar el Día Nacional de China.
La recién nombrada "diosa viviente" de Nepal, Kumari Aryatara Shakya, es llevada por su padre hacia Kumari Ghar, el templo-palacio en Katmandú.
Una pareja de recién casados posa en un puente de San Petersburgo, Rusia.
