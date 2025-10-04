Las exportaciones mexicanas de oro alcanzan su mayor nivel en 12 años

De acuerdo con el medio mexicano, el metal precioso pertenece al nuevo auge de las exportaciones extractivas no petroleras del país latinoamericano, que se dispararon 24,4% (a 8.377 millones de dólares) de enero a agosto de este año. Lo anterior, indica el diario, convierte a este tipo de exportaciones en el principal motor de las ventas externas del país. Resalta que los precios del oro se mantuvieron cerca de máximos históricos en Asia, especialmente ante la incertidumbre provocada por el cierre del Gobierno de Estados Unidos y a previsiones de recortes en las tasas de interés. Así, informa el rotativo, el oro al contado se colocó en 3.864,63 dólares la onza, al tiempo que los futuros de diciembre retrocedieron 0,2%, o sea, a 3.889,65 dólares. Precisa que, en el marco de las tensiones comerciales y geopolíticas actuales, este año se han registrado incrementos en los precios del acero, aluminio y oro. Según el más reciente informe del Consejo Mundial del Oro, México es el mayor productor de este metal precioso en América Latina, por encima de Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela.Los mayores yacimientos del metal áureo en México se encuentran en el noroccidente, centro y parte del suroccidente de su territorio. De hecho, gran parte está en la Sierra Madre Occidental, que en su mayoría está compuesta por rocas riolíticas y andesíticas del Cenozoico Paleógeno, con base en información de la Secretaría de Economía del país.El buen desempeño del negocio del oro impulsó a la industria minera mexicana, que en 2024 registró un crecimiento del 1,3%, lo que significó una recuperación frente a la caída del 2% en 2023, de acuerdo con la Cámara Minera de México. Incluso, este sector aporta el 2,77% del PIB del país.Por otro lado, las reservas físicas de lingotes de oro del Gobierno de México suman 12.745 millones de dólares y la mayoría —el 98,95%— se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra. El resto está resguardado en territorio nacional (1,05%) y en la Reserva Federal de EEUU (0,0004%). En total, el país resguarda 7.265 lingotes en sus cuentas en el extranjero. Cada pieza tiene un peso neto en oro de 400 onzas troy (cerca de 12 kilogramos), con una pureza de 0,997.
Al posicionarse en 3.397 millones de dólares, las exportaciones mexicanas de oro en bruto, semilabrado o en polvo crecieron a una tasa interanual de 16,2% de enero a julio de 2025, lo que representa su mayor nivel en 12 años, informa 'El Economista' citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el medio mexicano, el metal precioso pertenece al nuevo auge de las exportaciones extractivas no petroleras del país latinoamericano, que se dispararon 24,4% (a 8.377 millones de dólares) de enero a agosto de este año.
Lo anterior, indica el diario, convierte a este tipo de exportaciones en el principal motor de las ventas externas del país.
"En los primeros ocho meses de 2025, las exportaciones mexicanas de todos los productos crecieron a una tasa anual de 4,7%, lo que contrasta con el dinamismo del sector extractivo, que se caracteriza históricamente por su tendencia cíclica", escribe el medio.
Resalta que los precios del oro se mantuvieron cerca de máximos históricos en Asia, especialmente ante la incertidumbre provocada por el cierre del Gobierno de Estados Unidos y a previsiones de recortes en las tasas de interés.
Así, informa el rotativo, el oro al contado se colocó en 3.864,63 dólares la onza, al tiempo que los futuros de diciembre retrocedieron 0,2%, o sea, a 3.889,65 dólares.
Precisa que, en el marco de las tensiones comerciales y geopolíticas actuales, este año se han registrado incrementos en los precios del acero, aluminio y oro.
Los mayores yacimientos del metal áureo en México se encuentran en el noroccidente, centro y parte del suroccidente de su territorio. De hecho, gran parte está en la Sierra Madre Occidental, que en su mayoría está compuesta por rocas riolíticas y andesíticas del Cenozoico Paleógeno, con base en información de la Secretaría de Economía del país.
El buen desempeño del negocio del oro impulsó a la industria minera mexicana, que en 2024 registró un crecimiento del 1,3%, lo que significó una recuperación frente a la caída del 2% en 2023, de acuerdo con la Cámara Minera de México. Incluso, este sector aporta el 2,77% del PIB del país.
Por otro lado, las reservas físicas de lingotes de oro del Gobierno de México suman 12.745 millones de dólares y la mayoría —el 98,95%— se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
El resto está resguardado en territorio nacional (1,05%) y en la Reserva Federal de EEUU (0,0004%). En total, el país resguarda 7.265 lingotes en sus cuentas en el extranjero. Cada pieza tiene un peso neto en oro de 400 onzas troy (cerca de 12 kilogramos), con una pureza de 0,997.
