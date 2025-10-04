El fuero constitucional, la figura jurídica que Sheinbaum busca desaparecer en México
21:02 GMT 04.10.2025 (actualizado: 22:12 GMT 04.10.2025)
© Foto : X - @GobiernoMXClaudia Sheinbaum, presidenta de México
© Foto : X - @GobiernoMX
Síguenos en
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que, como parte de la reforma electoral que enviará al Congreso a principios del próximo año, propondrá la eliminación del fuero constitucional de los diputados y senadores.
"¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero. También los diputados y senadores no deben tener fuero", cuestionó la mandataria durante su conferencia de prensa del pasado 1 de octubre.
Las palabras de la presidenta mexicana llegan en medio de las acusaciones de supuestos actos de corrupción por parte de dos senadores mexicanos: Alejandro Moreno, también líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Adán Augusto López, de Morena. Ambos políticos gozan de fuero constitucional por sus labores legislativas.
¿Qué es el fuero?
El fuero constitucional se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario —diputados y senadores—, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia.
Dicha figura jurídica se creó para dotar de independencia y libertad necesaria a los legisladores en el ejercicio de sus encargos, esto por sus opiniones y votos emitidos dentro y fuera de los recintos legislativos.
1 de octubre, 20:03 GMT
En entrevista con Sputnik el director de Streiner Buró Anticorrupción, Michel Levien, recordó que como figura jurídica, el fuero comenzó desde que en la vida política de México se dio la división de poderes.
"Pueden investigar, pero si quieren detener o todavía más allá, si quieren llevar a juicio a alguien que goce de fuero, necesitan un permiso especial. Necesitan que alguien levante ese velo que los protege, esa inmunidad, ese fuero", explicó.
Actualmente, abundó el experto, en México existe la figura de declaración de procedencia, la cual consiste en que el mismo Poder Legislativo determine quitar o no dicha protección a alguno de sus integrantes.
¿Sería un paso correcto quitar el fuero?
De acuerdo con Michel Levien, el fuero es "como un dique" que en cierta forma protege la libertad de expresión y la libertad de voto de los senadores y de los diputados de la oposición; sin embargo, alertó que la figura también ha sido usada de forma abusiva.
"Sí se presta al abuso", señaló el experto. "Es un problema grande, ese dique es demasiado grande, pero la solución no es quitarlo; quitarlo es mucho más grave que lo que se arriesga teniéndolo".
El analista ponderó que si lo que se busca es hacer rendir cuentas a legisladores señalados por actos ilícitos, el mejor camino a seguir sería agilizar el proceso de declaración de procedencia —conocido como desafuero— y el cual actualmente es largo y burocrático.
"Una declaración de procedencia podría llevarse a cabo al mismo tiempo que un juicio penal que una investigación penal", aseveró el abogado, quien apuntó que si bien el fuero es una figura vieja y su aplicación tendría que regularse, no tendría por qué desaparecer por completo.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.