https://noticiaslatam.lat/20251004/el-fuero-constitucional-la-figura-juridica-que-sheinbaum-busca-desaparecer-en-mexico-1167158339.html

El fuero constitucional, la figura jurídica que Sheinbaum busca desaparecer en México

El fuero constitucional, la figura jurídica que Sheinbaum busca desaparecer en México

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que, como parte de la reforma electoral que enviará al Congreso a principios del próximo año, propondrá la... 04.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-04T21:02+0000

2025-10-04T21:02+0000

2025-10-04T22:12+0000

américa latina

claudia sheinbaum

política

méxico

morena

fuero

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/04/1167158501_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bf72c8c15e4854d79d0e222f16b6a58a.jpg

Las palabras de la presidenta mexicana llegan en medio de las acusaciones de supuestos actos de corrupción por parte de dos senadores mexicanos: Alejandro Moreno, también líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Adán Augusto López, de Morena. Ambos políticos gozan de fuero constitucional por sus labores legislativas.¿Qué es el fuero?El fuero constitucional se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario —diputados y senadores—, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia.Dicha figura jurídica se creó para dotar de independencia y libertad necesaria a los legisladores en el ejercicio de sus encargos, esto por sus opiniones y votos emitidos dentro y fuera de los recintos legislativos.En entrevista con Sputnik el director de Streiner Buró Anticorrupción, Michel Levien, recordó que como figura jurídica, el fuero comenzó desde que en la vida política de México se dio la división de poderes.Actualmente, abundó el experto, en México existe la figura de declaración de procedencia, la cual consiste en que el mismo Poder Legislativo determine quitar o no dicha protección a alguno de sus integrantes.¿Sería un paso correcto quitar el fuero?De acuerdo con Michel Levien, el fuero es "como un dique" que en cierta forma protege la libertad de expresión y la libertad de voto de los senadores y de los diputados de la oposición; sin embargo, alertó que la figura también ha sido usada de forma abusiva.El analista ponderó que si lo que se busca es hacer rendir cuentas a legisladores señalados por actos ilícitos, el mejor camino a seguir sería agilizar el proceso de declaración de procedencia —conocido como desafuero— y el cual actualmente es largo y burocrático."Una declaración de procedencia podría llevarse a cabo al mismo tiempo que un juicio penal que una investigación penal", aseveró el abogado, quien apuntó que si bien el fuero es una figura vieja y su aplicación tendría que regularse, no tendría por qué desaparecer por completo.

https://noticiaslatam.lat/20251001/1167078369.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

claudia sheinbaum, política, méxico, morena, fuero, 💬 opinión y análisis