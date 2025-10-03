https://noticiaslatam.lat/20251003/putin-responde-a-trump-sobre-la-franja-de-gaza-1167149178.html

Putin responde a Trump sobre la Franja de Gaza

Putin responde a Trump sobre la Franja de Gaza

Todo plan de paz para la Franja de Gaza debe contar con la aprobación de sus habitantes, de su Administración y de Hamás, al mismo tiempo que implicar la...

Los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos' subrayan que la postura del Kremlin radica en que el enclave debería administrarse por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, en vez de transferirse a una administración internacional encabezada por el exprimer ministro británico Tony Blair.Los otros temas del pódcast son el respaldo de Rusia a Venezuela ante la amenaza estadounidense, la polarización política en EEUU que condujo al 'shutdown' de su Gobierno, así como una impresionante sintonía exhibida por Rusia, América Latina y el Caribe en un gran encuentro en San Petersburgo.

