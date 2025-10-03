Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251003/la-navidad-adelantada-en-venezuela-es-una-herramienta-de-resistencia-refiere-una-experta--video-1167129567.html
"La Navidad adelantada en Venezuela es una herramienta de resistencia", refiere una experta | Video
"La Navidad adelantada en Venezuela es una herramienta de resistencia", refiere una experta | Video
Sputnik Mundo
La decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de adelantar la Navidad a partir del 1º de octubre no es un simple giro en el calendario, sino una... 03.10.2025
américa latina
política
nicolás maduro
venezuela
navidad
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/03/1167130253_0:117:1280:838_1920x0_80_0_0_4c363450c562bd1898d54795ed37f280.jpg
De acuerdo con Maduro, la decisión de adelantar la festiva fecha es "la mejor vacuna que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas y los violentos".Para la socióloga y docente universitaria, Marisol Olmeta, la frase de Maduro, lejos de ser un eslogan fugaz, es la materialización de un concepto fundamental: "la felicidad colectiva convertida en política de Estado". Y es que, agregó en una charla para Sputnik, este adelanto navideño representa "el reconocimiento político de que la alegría es una necesidad material y un recurso estratégico en la resistencia".La trinchera cultural del venezolanoFrente a un escenario de "agresión imperial sistemática", Olmeta ponderó que el venezolano promedio, heredero de una idiosincrasia "alegre pero también combativa y beligerante que nos legaron los Libertadores", asume este adelanto no como un simple disfrute, sino como "la soberanía del goce convertida en un acto de resistencia emocional frente a la adversidad". En este contexto, símbolos tradicionales como "la gaita, la hallaca y el pan de jamón no son solo tradiciones: se erigen como nuestra trinchera cultural más dulce e indoblegable".La socióloga insistió en que el significado de este fenómeno para la unidad nacional es "inmenso y profundamente político" y lo reinterpreta como un "contrato social de la alegría" y un "acto de afirmación soberana". Este contrato, explica, se basa en la construcción de un relato donde el goce y la celebración se entrelazan directamente con la defensa de la patria.Uno de los pilares de esta estrategia, según el análisis de Olmeta, es la forja de una "identidad combativa".El goce como acto de soberanía irreverentePara Olmeta “la Navidad en octubre es una batalla cultural por la moral de la tropa". Y es que, apuntó, "Bolívar y toda nuestra estirpe independentista, no lucharon solo por la tierra, sino por el derecho a ser felices y soberanos en ella. Se trata de una movilización afectiva que busca consolidar la cohesión interna frente a presiones externas"."Se apela al ser venezolano (alegre, combativo, familiar) como el mínimo común denominador para la unidad de la nación como un todo", explicó. El objetivo es claro: consolidar un "nosotros" afectivo y resiliente que se define en oposición a un "ellos" externo, identificado con "la amenaza imperial", y a uno interno, asociado a los "amargados" a los que aludió Maduro.Lejos de ser una mera medida festiva, abundó, esta se erige como una declaración de principios en el plano de la guerra cultural y simbólica, transformando la celebración en el campo de batalla donde la alegría es el arma y la victoria."Es la reafirmación irreverente de que, en la tierra de los Libertadores, el gozo es un derecho inalienable y un acto de soberanía. ¡Que siga la gaita, que el imperio no nos quita 'el corre caballito'!", finalizó.
venezuela
"La Navidad adelantada en Venezuela es una herramienta de resistencia", refiere una experta | Video

04:00 GMT 03.10.2025
La decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de adelantar la Navidad a partir del 1º de octubre no es un simple giro en el calendario, sino una estrategia sociológica profunda que convierte la felicidad colectiva en un recurso de resistencia política, señala una analista en charla con Sputnik.
De acuerdo con Maduro, la decisión de adelantar la festiva fecha es "la mejor vacuna que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas y los violentos".
Para la socióloga y docente universitaria, Marisol Olmeta, la frase de Maduro, lejos de ser un eslogan fugaz, es la materialización de un concepto fundamental: "la felicidad colectiva convertida en política de Estado".
Y es que, agregó en una charla para Sputnik, este adelanto navideño representa "el reconocimiento político de que la alegría es una necesidad material y un recurso estratégico en la resistencia".

La trinchera cultural del venezolano

Frente a un escenario de "agresión imperial sistemática", Olmeta ponderó que el venezolano promedio, heredero de una idiosincrasia "alegre pero también combativa y beligerante que nos legaron los Libertadores", asume este adelanto no como un simple disfrute, sino como "la soberanía del goce convertida en un acto de resistencia emocional frente a la adversidad".
En este contexto, símbolos tradicionales como "la gaita, la hallaca y el pan de jamón no son solo tradiciones: se erigen como nuestra trinchera cultural más dulce e indoblegable".
La socióloga insistió en que el significado de este fenómeno para la unidad nacional es "inmenso y profundamente político" y lo reinterpreta como un "contrato social de la alegría" y un "acto de afirmación soberana".
Este contrato, explica, se basa en la construcción de un relato donde el goce y la celebración se entrelazan directamente con la defensa de la patria.
Ni hoy, ni mañana, ni nunca seremos colonia de nadie: Venezuela fortalece su retórica antimperialista frente a EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2025
"Ni hoy, ni mañana, ni nunca seremos colonia de nadie": Venezuela fortalece su retórica antimperialista frente a EEUU
1 de octubre, 12:44 GMT
Uno de los pilares de esta estrategia, según el análisis de Olmeta, es la forja de una "identidad combativa".
"Al invocar la alegría como 'vacuna' y en medio de amenazas externas, el Gobierno está tejiendo un relato donde la felicidad se vuelve un sinónimo de patriotismo", sostuvo. En esta narrativa, "el venezolano que goza, que canta, que decora, está siguiendo el legado de los Libertadores y está combatiendo la tristeza y el desaliento que el imperio busca sembrar”, aseveró.

El goce como acto de soberanía irreverente

Para Olmeta “la Navidad en octubre es una batalla cultural por la moral de la tropa". Y es que, apuntó, "Bolívar y toda nuestra estirpe independentista, no lucharon solo por la tierra, sino por el derecho a ser felices y soberanos en ella. Se trata de una movilización afectiva que busca consolidar la cohesión interna frente a presiones externas".
"Se apela al ser venezolano (alegre, combativo, familiar) como el mínimo común denominador para la unidad de la nación como un todo", explicó. El objetivo es claro: consolidar un "nosotros" afectivo y resiliente que se define en oposición a un "ellos" externo, identificado con "la amenaza imperial", y a uno interno, asociado a los "amargados" a los que aludió Maduro.

En conclusión, para la analista, "la Navidad adelantada en Venezuela es una herramienta de resistencia, es el grito de un pueblo que se niega a que le roben la esperanza, aunque le pongan 1.000 sanciones".

La población venezolana se ha movilizado en apoyo al presidente Nicolás Maduro y la defensa de su nación. - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2025
América Latina
Una estrategia contra la amenaza: ¿Qué alcance tendría el Decreto de Conmoción Exterior firmado por Maduro?
1 de octubre, 03:00 GMT
Lejos de ser una mera medida festiva, abundó, esta se erige como una declaración de principios en el plano de la guerra cultural y simbólica, transformando la celebración en el campo de batalla donde la alegría es el arma y la victoria.
"Es la reafirmación irreverente de que, en la tierra de los Libertadores, el gozo es un derecho inalienable y un acto de soberanía. ¡Que siga la gaita, que el imperio no nos quita 'el corre caballito'!", finalizó.
