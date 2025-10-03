La credibilidad de SWIFT se ha desplomado, afirma el exvicepresidente del banco de los BRICS
La pérdida de confianza en el sistema occidental llevó a los países a buscar alternativas y abandonar el dólar, realizando transacciones en monedas locales siempre que sea posible, señaló el exvicepresidente del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), Paulo Nogueira Batista Jr., en una entrevista a Sputnik.
Creado para conectar instituciones financieras de diferentes países, facilitando el intercambio de información y pagos, el sistema SWIFT se utilizó durante mucho tiempo sin controversia.
Sin embargo, en los últimos años, el uso del SWIFT por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos como instrumento político de presión diplomática para sancionar a otros países creó un problema de confianza en el sistema, lo que dio lugar a debates sobre alternativas, destacó el experto.
En este contexto, subrayó que los líderes del BRICS debatieron este tema durante la cumbre de Kazán, en 2024, y en Río de Janeiro, en 2025.
"Lo que realmente aprobaron los líderes en Kazán no fue exactamente BRICS Pay, sino la Iniciativa de Pagos Transfronterizos BRICS [BCPI, por sus siglas en inglés]. Se trata del sistema transfronterizo de pagos del BRICS, que sería precisamente una alternativa al SWIFT, la alternativa que el BRICS ha creado para realizar sistemas de mensajería de liquidación transfronteriza sin pasar por el SWIFT", afirmó el economista.
Según el experto, el proceso de desdolarización ya está en marcha, y las alternativas a SWIFT resultan favorables porque el sistema occidental perdió credibilidad, algo que, según él, se vio agravado por las "fanfarronadas" del presidente estadounidense, Donald Trump.
"Los países están realizando transacciones, siempre que es posible, en sus monedas nacionales, sin pasar por el dólar. Los bancos centrales, temerosos de las confiscaciones impuestas por EEUU y Europa, están comprando oro y reduciendo sus inversiones en bonos del Tesoro estadounidense", añadió.
Resaltó que, dentro del BRICS, Brasil, Rusia e Irán lideran el debate sobre la desdolarización, y subrayó que, en el caso de Rusia, esta postura es natural, ya que es uno de los países que más ha sufrido "las injusticias y la violencia del sistema occidental, basado en el dólar".
En cuanto a China, el experto indicó que tiene una postura más cautelosa, ya que percibe que aún existen divisiones sobre el tema dentro del grupo.
La India es el país que más se resiste a medidas financieras como la creación de una moneda para las transacciones entre los socios del grupo y la desdolarización. Según Nogueira, esta resistencia se debe a que la India creía que mantenía una relación especial con Estados Unidos, creencia que se vio afectada por las recientes acciones de Trump, que amenazó con imponer aranceles al país si no suspendía la compra de petróleo ruso.
"La India se mostró reticente. Ahora que esa relación especial demostró ser ficticia, fantasiosa, con los violentos ataques que sufrió a manos de Trump, es posible que la India vuelva a una posición más cercana a un BRICS coherente", estimó el analista.
Además, señaló que la expansión del BRICS es otro frente en el que es difícil alcanzar un consenso dentro del grupo, ya que cuanto más grande se vuelve el grupo, más diversos son los intereses, a veces incluso opuestos. En sus palabras, esta fue la razón principal que llevó a Brasil a ser uno de los más reacios a la expansión.
"El número se duplicó. Tenemos diez países miembros de pleno derecho, se han incorporado Indonesia, Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos [11 con Arabia Saudita]. (...) Si con cinco ya era difícil, ¿imagínese con diez?", apuntó.
Ante esto, el experto abogó por cambios en la forma en que se toman algunas iniciativas, sobre todo monetarias y financieras, flexibilizando la regla del consenso.
"Trabajar con una coalición de países dispuestos a empezar. Entonces, digamos que todos están de acuerdo, excepto la India. No hay problema, la India no entra en la primera etapa de la iniciativa, entra después, cuando cambie de opinión, si quiere cambiar de opinión. Creo que ese es el camino", enfatizó el analista.
Asimismo, afirmó que este reto se ve agravado por el interés que despierta el grupo, con cada vez más países deseando formar parte de él.
"Hay un gran deseo de entrar en el BRICS. Palestina acaba de solicitar su ingreso en el grupo hace unos días, es un país que no podemos rechazar, por razones obvias. (...) Tenemos la opción de, como el país quiere entrar, pero no queremos ampliar el grupo de inmediato, acogerlo como país socio. (...) Ya hay diez países socios junto con los diez miembros de pleno derecho", concluyó.
