La credibilidad de SWIFT se ha desplomado, afirma el exvicepresidente del banco de los BRICS

Creado para conectar instituciones financieras de diferentes países, facilitando el intercambio de información y pagos, el sistema SWIFT se utilizó durante mucho tiempo sin controversia.Sin embargo, en los últimos años, el uso del SWIFT por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos como instrumento político de presión diplomática para sancionar a otros países creó un problema de confianza en el sistema, lo que dio lugar a debates sobre alternativas, destacó el experto.En este contexto, subrayó que los líderes del BRICS debatieron este tema durante la cumbre de Kazán, en 2024, y en Río de Janeiro, en 2025.Según el experto, el proceso de desdolarización ya está en marcha, y las alternativas a SWIFT resultan favorables porque el sistema occidental perdió credibilidad, algo que, según él, se vio agravado por las "fanfarronadas" del presidente estadounidense, Donald Trump.Resaltó que, dentro del BRICS, Brasil, Rusia e Irán lideran el debate sobre la desdolarización, y subrayó que, en el caso de Rusia, esta postura es natural, ya que es uno de los países que más ha sufrido "las injusticias y la violencia del sistema occidental, basado en el dólar".En cuanto a China, el experto indicó que tiene una postura más cautelosa, ya que percibe que aún existen divisiones sobre el tema dentro del grupo.La India es el país que más se resiste a medidas financieras como la creación de una moneda para las transacciones entre los socios del grupo y la desdolarización. Según Nogueira, esta resistencia se debe a que la India creía que mantenía una relación especial con Estados Unidos, creencia que se vio afectada por las recientes acciones de Trump, que amenazó con imponer aranceles al país si no suspendía la compra de petróleo ruso.Además, señaló que la expansión del BRICS es otro frente en el que es difícil alcanzar un consenso dentro del grupo, ya que cuanto más grande se vuelve el grupo, más diversos son los intereses, a veces incluso opuestos. En sus palabras, esta fue la razón principal que llevó a Brasil a ser uno de los más reacios a la expansión.Ante esto, el experto abogó por cambios en la forma en que se toman algunas iniciativas, sobre todo monetarias y financieras, flexibilizando la regla del consenso."Trabajar con una coalición de países dispuestos a empezar. Entonces, digamos que todos están de acuerdo, excepto la India. No hay problema, la India no entra en la primera etapa de la iniciativa, entra después, cuando cambie de opinión, si quiere cambiar de opinión. Creo que ese es el camino", enfatizó el analista.Asimismo, afirmó que este reto se ve agravado por el interés que despierta el grupo, con cada vez más países deseando formar parte de él.

