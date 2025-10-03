https://noticiaslatam.lat/20251003/eeuu-lanza-otro-golpe-contra-un-supuesto-barco-de-drogas-cerca-de-venezuela-afirman-en-el-pentagono-1167147008.html
EEUU lanza otro golpe contra un supuesto "barco de drogas" cerca de Venezuela, según el Pentágono
EEUU lanza otro golpe contra un supuesto "barco de drogas" cerca de Venezuela, según el Pentágono
Sputnik Mundo
El ministro de guerra estadounidense Pete Hegseth amenaza con una nueva escalada frente a las costas de Venezuela 03.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-03T16:53+0000
2025-10-03T16:53+0000
2025-10-03T17:18+0000
américa latina
eeuu
venezuela
pete hegseth
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/07/1161056354_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_418c58a101a1d1dad66302050a0bfa68.jpg
El secretario de guerra indicó que, como resultado del ataque, murieron cuatro supuestos "narcoterroristas" que se encontraban a bordo de la embarcación. "Estos ataques continuarán", añadió. Con anterioridad, Caracas había declarado en reiteradas ocasiones que la actividad militar de EEUU en la región del Caribe y, en particular, en las costas de Venezuela, se sirve de la lucha contra el narcotráfico como pretexto, mientras que su verdadero objetivo es ejercer presión sobre el país bolivariano.
https://noticiaslatam.lat/20251003/1167147701.html
eeuu
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/07/1161056354_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_22446c0b42a0821778b5efac224f6557.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eeuu, venezuela, pete hegseth
eeuu, venezuela, pete hegseth
EEUU lanza otro golpe contra un supuesto "barco de drogas" cerca de Venezuela, según el Pentágono
16:53 GMT 03.10.2025 (actualizado: 17:18 GMT 03.10.2025)
El ministro de guerra estadounidense Pete Hegseth amenaza con una nueva escalada frente a las costas de Venezuela
"Esta mañana, por orden del presidente [Donald] Trump, ordené lanzar un ataque cinético letal contra un barco que transportaba drogas y estaba vinculado a organizaciones reconocidas como terroristas", afirmó el titular en la red social X.
El secretario de guerra indicó que, como resultado del ataque, murieron cuatro supuestos "narcoterroristas" que se encontraban a bordo de la embarcación.
"Estos ataques continuarán", añadió.
Con anterioridad, Caracas había declarado en reiteradas ocasiones que la actividad militar de EEUU en la región del Caribe y, en particular, en las costas de Venezuela, se sirve de la lucha contra el narcotráfico como pretexto, mientras que su verdadero objetivo es ejercer presión sobre el país bolivariano.