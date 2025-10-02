https://noticiaslatam.lat/20251002/que-onu-quiere-eeuu-1167104207.html
¿Qué ONU quiere EEUU?
¿Qué ONU quiere EEUU?
Sputnik Mundo
A juzgar por la intervención del presidente estadounidense en la última Asamblea General de la ONU, la postura de Washington en cuanto a este organismo... 02.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-02T23:00+0000
2025-10-02T23:00+0000
2025-10-02T23:00+0000
insurgentes y tverskaya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167104011_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_98164a9b625ccf3d7c04cc52a114735a.png
Así lo denuncian los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya. Señalan, asimismo, que la mayoría global aboga por reforzar el papel central de la ONU en los asuntos internacionales, algo que pasa, básicamente, por dos condiciones clave: ampliar su Consejo de Seguridad con naciones del sur y oriente globales —con tal de devolverle representatividad— así como garantizar el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas por todos los países miembros.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167104011_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_bdd8d16e775a1dac104c337df5bfca23.png
¿Qué ONU quiere EEUU?
Sputnik Mundo
¿Qué ONU quiere EEUU?
2025-10-02T23:00+0000
true
PT32M22S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
¿Qué ONU quiere EEUU?
A juzgar por la intervención del presidente estadounidense en la última Asamblea General de la ONU, la postura de Washington en cuanto a este organismo internacional podría resumirse así: las Naciones Unidas deben ser absolutamente serviles a los intereses de Washington o no deben existir.
Así lo denuncian los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya. Señalan, asimismo, que la mayoría global aboga por reforzar el papel central de la ONU en los asuntos internacionales, algo que pasa, básicamente, por dos condiciones clave: ampliar su Consejo de Seguridad con naciones del sur y oriente globales —con tal de devolverle representatividad— así como garantizar el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas por todos los países miembros.