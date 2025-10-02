Mundo
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
¿Qué ONU quiere EEUU?
¿Qué ONU quiere EEUU?
A juzgar por la intervención del presidente estadounidense en la última Asamblea General de la ONU, la postura de Washington en cuanto a este organismo... 02.10.2025, Sputnik Mundo
insurgentes y tverskaya
Así lo denuncian los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya. Señalan, asimismo, que la mayoría global aboga por reforzar el papel central de la ONU en los asuntos internacionales, algo que pasa, básicamente, por dos condiciones clave: ampliar su Consejo de Seguridad con naciones del sur y oriente globales —con tal de devolverle representatividad— así como garantizar el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas por todos los países miembros.
Noticias
¿Qué ONU quiere EEUU?
¿Qué ONU quiere EEUU?
¿Qué ONU quiere EEUU?

A juzgar por la intervención del presidente estadounidense en la última Asamblea General de la ONU, la postura de Washington en cuanto a este organismo internacional podría resumirse así: las Naciones Unidas deben ser absolutamente serviles a los intereses de Washington o no deben existir.
Заголовок открываемого материала