¿Qué ONU quiere EEUU?

¿Qué ONU quiere EEUU?

A juzgar por la intervención del presidente estadounidense en la última Asamblea General de la ONU, la postura de Washington en cuanto a este organismo... 02.10.2025, Sputnik Mundo

Así lo denuncian los presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya. Señalan, asimismo, que la mayoría global aboga por reforzar el papel central de la ONU en los asuntos internacionales, algo que pasa, básicamente, por dos condiciones clave: ampliar su Consejo de Seguridad con naciones del sur y oriente globales —con tal de devolverle representatividad— así como garantizar el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas por todos los países miembros.

