Petro revive la idea de trasladar la sede de la ONU, ¿es realista la iniciativa?

Emprende el vuelo junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para juntos poder analizar desde un punto de vista distinto y equilibrado el transcurrir del paro nacional indefinido que está viviendo Ecuador.
Examinamos en profundidad el planteamiento hecho por Gustavo Petro de trasladar la sede de las Naciones Unidas, iniciativa lanzada por todos los sucesos que rondaron la 80.ª sesión de la Asamblea General del organismo, celebrada del 23 al 29 de septiembre.
