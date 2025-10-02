Mundo
EN VIVO: Putin da su discurso durante la sesión plenaria del Club de Debates Valdái
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20251002/petro-revive-la-idea-de-trasladar-la-sede-de-la-onu-es-realista-la-iniciativa-1167097032.html
Petro revive la idea de trasladar la sede de la ONU, ¿es realista la iniciativa?
Petro revive la idea de trasladar la sede de la ONU, ¿es realista la iniciativa?
Examinamos en profundidad el planteamiento hecho por Gustavo Petro de trasladar la sede de las Naciones Unidas, iniciativa lanzada por todos los sucesos que... 02.10.2025
2025-10-02T15:00+0000
2025-10-02T15:33+0000
por todo lo alto
Emprende el vuelo junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para juntos poder analizar desde un punto de vista distinto y equilibrado el transcurrir del paro nacional indefinido que está viviendo Ecuador.
Alberto García
Alberto García
Petro revive la idea de trasladar la sede de la ONU, ¿es realista la iniciativa?
Petro revive la idea de trasladar la sede de la ONU, ¿es realista la iniciativa?
2025-10-02T15:00+0000
Petro revive la idea de trasladar la sede de la ONU, ¿es realista la iniciativa?

15:00 GMT 02.10.2025 (actualizado: 15:33 GMT 02.10.2025)
Alberto García
Darío Orellana
Examinamos en profundidad el planteamiento hecho por Gustavo Petro de trasladar la sede de las Naciones Unidas, iniciativa lanzada por todos los sucesos que rondaron la 80.ª sesión de la Asamblea General del organismo, celebrada del 23 al 29 de septiembre.
Emprende el vuelo junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para juntos poder analizar desde un punto de vista distinto y equilibrado el transcurrir del paro nacional indefinido que está viviendo Ecuador.
